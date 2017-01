Burkina Faso: Droits humains - Les rapports aux organes de traités présentés à Dédougou

La direction régionale des droits humains et de la promotion civique de la Boucle du Mouhoun a organisé, les 22 et 23 décembre 2016 à Dédougou, une rencontre de restitution des résultats issus de la présentation des rapports aux organes de traités internationaux, au profit des acteurs des droits humains.

Assurer une large diffusion et une appropriation des différentes recommandations issues de la présentation des différents rapports aux organes de traités internationaux, tel était l'objectif des deux jours d'échanges qui ont réuni, les 22 et 23 décembre 2016 à Dédougou, les acteurs des droits humains de la Boucle du Mouhoun. Pour le conseiller technique du gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Arnaud Souli, qui a présidé l'ouverture des travaux, la question des droits humains est, de nos jours, au cœur du développement économique, politique et social de toutes les nations, et particulièrement en Afrique. Par conséquent, le suivi de la mise en œuvre des conventions internationales en la matière demeure plus que jamais d'actualité.

Conscient de cela, le Burkina Faso déploie d'énormes efforts qui lui permettent d'être à jour dans la présentation des rapports dus aux organes de traité. La cinquantaine de participants à l'atelier de Dédougou ont eu droit à plusieurs communications, parmi lesquelles la présentation des organes de traités, les recommandations du comité des droits de l'homme, les recommandations du comité des droits économiques, sociaux et culturels, et les recommandations du comité contre les disparitions forcées. Il ressort de ces communications, que les organes de traité sont des mécanismes dérivés du système des Nations Unies. Au nombre de neuf, ils se définissent comme des comités internationaux d'experts indépendants, qui surveillent l'application par les Etats- parties de chacun des traités fondamentaux des droits de l'homme et de leurs protocoles facultatifs.

Ils ont essentiellement trois missions communes, à savoir, la mission de contrôle de la mise en œuvre des instruments, celle d'interprétation des dispositions des instruments et enfin, la mission quasi juridictionnelle de traitement des plaintes. Ces différentes missions mettent en œuvre trois types de procédures. Il s'agit de la procédure de soumission et d'examen des rapports, des observations générales et de la procédure de communication étatique et de communication plainte. Les travaux en ateliers ont aussi permis aux participants de définir une stratégie de mise en œuvre des recommandations, et d'identifier des actions pertinentes qui pourront permettre une connaissance aisée des différentes recommandations.