Burkina Faso: Présidence du Faso - La communauté épiscopale souhaite paix et réconciliation...

Le président du Faso, Roch March Christian Kaboré, a reçu en audience, le jeudi 12 janvier 2017 au palais présidentiel, une délégation de la conférence épiscopale Burkina-Niger, venue lui présenter ses vœux ainsi que son programme 2017. Le président s'est également entretenu avec l'Agence française de développement (AFD) sur des questions relatives au Plan national de développement économique et social (PNDES).

La hiérarchie de la conférence épiscopale Burkina-Niger, conduite par le président de la structure, l'archevêque de Bobo-Dioulasso, Paul Yemboado Ouédraogo, est allée présenter ses vœux de paix pour le Burkina Faso et de santé au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et à sa famille. Reçus par le chef de l'Etat, en fin de matinée du jeudi 12 janvier 2015, les religieux ont également indiqué que l'occasion leur a permis de déballer les plénières et les conférences rotatives prévues se tenir au cours des mois de janvier et de février 2017. Cela s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre l'Eglise et l'Etat.

Pour le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Paul Yemboado Ouédraogo, la communauté souhaite que 2017 soit une année de prospérité et de sécurité au «pays des Hommes intègres«. «Que cette année ouvre les portes de la réconciliation, de l'apaisement des cœurs afin de consolider la cohésion sociale en terre Burkinabè«, a souhaité l'archevêque de Sya. Le chef de l'Etat a aussi échangé avec les premiers responsables de l'Agence française de développement (AFD). A sa sortie, le Directeur général (DG) de l'agence, le Français Rémy Rioux, a expliqué à la presse qu'il s'agit de son premier déplacement hors de la France depuis la nouvelle année.

Il a opté d'atterrir au Burkina Faso afin de traduire la gratitude de l'AFD au président Roch Marc Christian Kaboré mais aussi lui présenter ses vœux de bonne collaboration et de développement. Parlant de partenariat et de développement, Rémy Rioux a informé que l'agence soutient pleinement le Plan national de développement économique et social (PNDES).

De ce fait, les secteurs comme celui de l'énergie à travers le renforcement des capacités de la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli, de l'éducation et de la formation professionnelle sont inscrits dans les priorités de l'AFD. D'ailleurs, a expliqué le DG de l'AFD, lors de la table ronde des bailleurs de fonds à Paris, l'agence avait manifesté son intention d‘accompagner financièrement le Plan jusqu'à son terme.

Environ 400 millions d'euros soit près de 280 milliards de francs CFA seront injectés dans des projets au Burkina Faso. A savoir si les attaques terroristes que le pays a connues ne vont pas dissuader les partenaires, l'hôte du président Kaboré a répondu par la négative et précisé que l'insécurité est un défis que toutes les nations du monde sont appelées à relever.