Burkina Faso: Prise en charge des enfants malnutris - Des bénéficiaires du Centre-Nord satisfaits

Save the children international- Burkina Faso a organisé, le mardi 10 janvier 2017 à Kaya, la cérémonie de clôture du projet d'appui aux populations très pauvres dans la région du Centre-Nord.

Le « projet d'appui aux populations très pauvres dans le but de prévenir et de réduire la malnutrition aiguë des enfants vulnérables dans la région du Centre-Nord » arrive à terme, le 31 janvier 2017. Dans l'optique de tirer des leçons et capitaliser les acquis, Save the children international a organisé, un atelier pour clore ledit projet, le mardi 10 janvier 2017 à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord. Selon le directeur-pays de Save the children international, Salif Konaté, ce projet a permis de mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui ont contribué à baisser le taux de la malnutrition, comparativement aux autres régions du pays.

« Quand on arrivait au Centre-Nord, le taux de malnutrition était très élevé. Aujourd'hui, on se retrouve avec un taux d'environ 0,3% comparé aux autres régions où, le taux est de plus de 2% », a-t-il indiqué. Au regard de ces résultats, à en croire M. Konaté, Save the children international a décidé de déployer ses efforts ailleurs où le fléau sévit. « Le bailleur de fonds pense que le taux de la malnutrition a diminué dans le Centre-Nord et il faut aller dans les régions où elle est beaucoup plus cruciale notamment la Boucle du Mouhoun, le Nord et le Sahel », a-t-il soutenu. Présidant la cérémonie d'ouverture de l'atelier, la gouverneure du Centre-Nord a laissé entendre qu'à travers la mise en œuvre de ce projet qui est un programme intégré de santé, nutrition, sécurité alimentaire, wash et plaidoyer, Save the children a contribué au renforcement des actions opérationnelles déjà entreprises par l'Etat et ses partenaires pour améliorer les indicateurs de santé dans le but d'atteindre les objectifs du millénaire, la survie de l'enfant.

Aux dires de Mme la gouverneure, le projet d'appui aux populations structurellement très pauvres de la région a été initié pour faciliter l'accès aux soins médico-nutritionnels gratuits aux enfants de 0 à 59 mois, améliorer la consommation alimentaire en quantité et en qualité, diversifier le revenu, accroître l'accès à de meilleures conditions d'hygiène et d'assainissement des ménages vulnérables et plaider auprès du gouvernement pour l'amélioration du budget alloué aux structures de santé pour la mise en œuvre des activités de nutrition. « Le projet a réellement eu des impacts sur la population-cible. On a constaté un recul de ce fléau dans notre région », a-t-elle soutenu.

Depuis 2008, Save the children accompagne la région du Centre-Nord en mettant en œuvre un programme de nutrition d'urgence, financé par le service d'aide humanitaire et de protection civile de la commission européenne. Cet accompagnement s'est traduit surtout par le renforcement des capacités des districts sanitaires et du centre hospitalier régional de Kaya dans la prise en charge de la malnutrition aiguë et l'exemption de paiement des soins aux enfants malnutris aigus.

A partir de 2011, la mise en œuvre d'autres interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire et du wash ont permis de renforcer l'action de Save the children dans la région du Centre-Nord, grâce à l'appui de d'autres partenaires.