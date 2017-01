Photo: Expedia

Cela fait bientôt un an que des terroristes ont perpétré une attaque au restaurant Capuccino et à Splendid Hôtel à Ouagadougou.

Le Burkina Faso va commémorer, ce dimanche 15 janvier 2017, l'an I des attaques terroristes dont il a été victime en 2016. Le bar-restaurant, le Cappuccino, fréquenté par beaucoup d'Occidentaux a été l'une des cibles des djihadistes. Une année après, on constate qu'il se remet mais difficilement, par manque de moyens financiers.

«Nous aurions voulu vraiment rouvrir Cappuccino le 15 de ce mois comme prévu, mais ça ne sera pas possible. Le propriétaire du bar-restaurant, Gaëtan Santomenna, rencontre actuellement beaucoup de difficultés sur plusieurs plans, notamment santé psychologique et financière », nous a confié d'emblée, l'ex-agent de l'administration, Abou Soufyane Ouédraogo, assis dans un bureau à l'arrière-cour de Cappuccino, l'air pensif. Il a dit se souvenir de ces événements ignobles comme si c'était hier. De nos jours, le café n'existe presque plus. Rien ne fonctionne. Seulement, de dehors comme à l'intérieur, on remarque que le bar est en pleins travaux. Tout est à refaire, avec quelques moyens propres du patron Santomenna, a précisé M. Ouédraogo.

Il nous a expliqué que sa présence en ces lieux était pour répondre uniquement aux besoins administratifs, du fait de l'absence du 1er responsable et compte tenu de la commémoration de l'événement qui s'annonce. L'ex-agent a signifié que le propriétaire a avoué qu'il va rouvrir Cappuccino, juste pour le Burkina Faso parce que lui, il a déjà tout perdu. «M. Santomenna veut un 2e Cappuccino avec un système sécuritaire plus performant pour que le client se sente en sécurité», a-t-il ajouté. Et de poursuivre que le personnel de Cappuccino avait eu du soutien moral en son temps et après, plus rien, même sur le plan financier. M. Ouédraogo envisage le 15 janvier 2017, avec tous ses anciens collègues, une marche silencieuse pour protester contre ces actes barbares qu'ils ont vécus et qui continuent de les tenailler. Il a également lancé un appel aux autorités du Burkina Faso, pour qu'elles plaident d'une part, la cause de leur employeur afin qu'il puisse reprendre ses activités et d'autre part, qu'elles résolvent la situation de chômage de ces ex-employés, pour qu'ils ne se sentent pas délaissés et oubliés.

Cappuccino sera rouvert, mais aucune date probable pour le moment. Selon l'ancien agent, Abou Soufyane Ouédraogo, la commémoration de ce triste anniversaire ne saura passer sous silence. En effet, il est prévu le 13 janvier, une cérémonie d'hommage des victimes dans les différentes mosquées de Ouagadougou et le 15 janvier, des messes de requiem dans les églises protestantes et catholiques sur toute l'étendue du territoire. «J'ai personnellement composé une chanson en hommage aux victimes et pour compatir également à la douleur de tous les parents endeuillés», a lancé M. Ouédraogo, sur un ton éprouvant.