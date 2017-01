Burkina Faso: Chambre des Hauts-Bassins - Rétrospective des activités de 2016

La deuxième session statutaire de l'assemblée consulaire de la Chambre régionale d'agriculture des Hauts-Bassins (CRA/HBS) s'est tenue, les 29 et 30 décembre 2016 à Orodara. Au cours de la rencontre, les participants ont fait le bilan des activités de l'année 2016.

La Chambre régionale d'agriculture des Hauts-Bassins (CRA/HBS) a tenu sa deuxième session statutaire, les 29 et 30 décembre 2016 à Orodara. La rencontre a eu lieu dans la salle de l'Union provinciale pour la promotion de l'alphabétisation au Kénédougou.

C'est le haut-commissaire de la province du Kénédougou, François de Sales Charlemagne Nama, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette session. En effet, conformément aux dispositions réglementaires, le bureau exécutif se doit d'organiser deux sessions de son assemblée régionale afin de statuer et de délibérer sur la vie de l'institution. La tenue de la deuxième session avait pour objectif global de créer un cadre d'échanges entre les participants en vue d'évaluer les activités du second trimestre, de formuler des recommandations et de prendre des résolutions. A Orodara, les élus ont donc fait le tour des résultats du déroulement de la campagne, et présenté le bilan physique et financier de la CRA/HBS.

Le bilan physique a porté sur les trois missions principales de la CRA, à savoir l'information, la représentation, la formation et l'appui aux projets et programmes intervenant dans la région des Hauts-Bassins. Les organisateurs ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats engrangés au regard de l'intervention des élus, et des questionnements sur la pertinence des résultats obtenus. Au cours de la session, ils ont abordé dans les questions diverses, le point portant sur la mise en place d'un projet au profit des productrices de beurre de karité, en collaboration avec une Organisation paysanne de femmes et une ONG installée au Burkina Faso, mais d'origine française de la région de Rhône-Alpes.

Pour le premier semestre de l'année 2017, la CRA/HBS prévoit un atelier qui regroupera toutes les Organisations professionnelles agricoles (OPA) et les faÎtières de la région des Hauts-Bassins, afin de poser la problématique de développement durable de l'agriculture de la région. La mobilisation des acteurs autour de cette activité, a été saluée par le président de la Chambre régionale d'agriculture des Hauts-Bassins, Faustin Nessan Coulibaly. Il s'est dit satisfait des résultats engrangés par sa structure au titre de l'année écoulée, malgré quelques difficultés liées à l'insuffisance des moyens financiers. Aussi, faut-il le souligner, cette assemblée a été rendue possible grâce au concours financier du PAPSA.

