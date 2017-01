Burkina Faso: AN I de l'attaque terroriste du 15 janvier 2016 - Des riverains se souviennent

Photo: Expedia

Cela fait bientôt un an que des terroristes ont perpétré une attaque au restaurant Capuccino et à Splendid Hôtel à Ouagadougou.

Un an après les attaques terroristes du 15 janvier 2016, les souvenirs des riverains du restaurant Capuccino sont encore vifs. Dans un élan de survie, ils «résistent» la peur au ventre.

Alassane Ilboudo, vendeur de portables : «Les affaires ne marchent plus... ».

«L'attaque m'a trouvé devant le siège du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP). Les terroristes étaient vers l'hôtel Splendid. Quand, j'ai entendu les coups de fusil, j'ai fui avec ma marchandise. j'étais un vendeur ambulant à l'époque. Comme la zone était quadrillée Je suis revenu deux semaines plus tard pour chercher ma moto,. C'est un mois après, que j'ai commencé à revendre mes portables ici. Quand nous avons repris, à 18 heures déjà, personne ne passait par là. Et puis, les lampadaires ne s'allumaient pas. Actuellement, les gens commencent à fréquenter l'avenue ; il y a un peu d'ambiance. Mais, ce n'est pas comme avant l'attaque. Il y a eu un grand changement. Les affaires ne marchent plus du fait que les étrangers ne viennent plus nombreux. Je suis resté ici, parce que je n'ai pas tellement le choix. Sinon, certains commerçants ont quitté les lieux».

Dida Samné, informaticien HP Story : «C'est toujours morose, même les vieux clients sont partis»

«C'est environ 15 minutes après mon départ du service que l'attaque a commencé. C'est une de mes collègues qui m'a appelé pour demander ce qui se passait à Splendid hôtel, parce qu'elle a appris à la télé qu'il y avait des tirs à ce niveau. J'ai aussi allumé la télé pour m'informer. Et c'est seulement une semaine après l'évènement que j'ai pu revenir à mon lieu de travail. C'est là que j'ai pu constater les impacts de balles un peu partout. Jusque-là, le patron ne les a pas encore bouchés. (... ) Un an après, le souvenir est toujours présent. Lorsque je lève la tête et vois les impacts des balles, je ne peux que me souvenir. (... )

Jusqu'à présent, c'est toujours morose. Même les vieux clients sont partis. La plupart des clients des hôtels situés dans les environs du restaurant Cappuccino venaient souvent payer nos articles. Etant donné qu'ils ne fonctionnent plus, il est difficile pour nous d'avoir de la clientèle.

Les gens viennent simplement pour voir ce que nous avons vécu au niveau de HP Story, et non pour acheter, c'est juste de la curiosité ou par compassion. Nous avons pensé à mettre en place un dispositif sécuritaire mais jusque-là, c'est seulement une réunion que nous avons eue à cet effet. Nous n'avons même pas d'issue de secours. Nous avons toujours peur de la menace, c'est pourquoi nous n'avons pas voulu exposer tous nos articles».

Zeinatou Kontogomdé, responsable du maquis Taxi-Brousse : «Jusqu'aujourd'hui, la peur me hante»

«J'étais assise avec une amie sur la terrasse et j'ai vu ces trois djihadistes longés l'hôtel Yibi. Ensuite, j'ai entendu les tirs. Quand, j'ai demandé ce qui se passait, des gens qui couraient m'ont dit que c'est Boko Haram. J'ai aussi fui avec quatre de mes employés pour nous réfugier à la Base aérienne. Cela a été un choc, une grosse surprise pour moi. On entendait dire qu'il y avait des djihadistes dans le pays. Mais, comme d'habitude on pense que ça n'arrive qu'aux autres...

Le 15 janvier, a marqué beaucoup de gens. Je connaissais des gens qui sont tombés au Capuccino. Jusqu'aujourd'hui, la peur me hante. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure de courant le jour anniversaire. Parce qu'après l'attaque, il y avait beaucoup de délestage et je paniquais à chaque fois. La rue la plus animée de Ouaga a été abandonnée. Depuis l'attaque, nous n'avons reçu aucune autorité, aucun soutien moral. Rien ne marche, parce que les gens ont peur de venir sur l'avenue Kwame Nkruma. Seulement, on a quelques braves citoyens qui viennent nous soutenir parce qu'ils savent que sans eux, nous n'existerons pas.

Je demande à l'Etat de faire un geste. Le peuple attend des réponses ; le silence qu'il nous porte depuis un an est lourd. Parce qu'il y a beaucoup de commerces qui ont fermé à cause de ces attaques. D'autres avaient investi tout leur capital dans ces activités, ils ont tout perdu. C'est toute leur vie qui est partie en fumée. Je pense que l'Etat peut faire quelque chose».

Moussa Sawadogo, parqueur : «J'ai toujours peur»

«Ce jour-là, je ne suis pas venu travailler, parce que je ne me sentais pas. C'est un ami qui était-là. Quand j'ai entendu qu'il y avait des tirs vers Splendid hôtel, j'ai eu très peur pour lui. Il m'a dit que quand les djihadistes ont commencé à tirer, il a fui. Il y avait une dizaine de motos dans le parking. On n'a jamais su ce qui s'est passé, elles ont disparu. Depuis qu'on a repris, on rentre à 19 heures. J'ai toujours peur, surtout lorsque j'apprends qu'il y a eu d'autres attaques ailleurs. J'ai même voulu arrêter, mais je n'ai pas le choix. J'ai cherché la place en vain. Il faut que le gouvernement trouve une solution à ce problème. C'est très inquiétant».