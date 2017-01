Burkina Faso: Qualité des eaux préemballées - Des contrôles inopinés à Ouagadougou

L'Autorité nationale de lutte contre la fraude (ANLF) a lancé, le mercredi 11 janvier 2017 à Ouagadougou, l'opération de contrôle des unités de production d'eaux préemballées, installées dans la ville. Cette opération qui vise à s'assurer de la qualité de ces eaux va s'étendre à d'autres localités du pays.

L'Autorité nationale de lutte contre la fraude (ANLF) ne baisse pas la garde en matière de contrôle de la qualité des eaux préemballées produites et distribuées dans la capitale burkinabè. C'est dans ce cadre qu'elle a effectué des visites inopinées, du 10 au 12 janvier 2017, dans des unités de production. Dans la matinée du 11 janvier, la mission était dans le quartier Wayalghin, ex-secteur n°27 de Ouagadougou. L'unité de production d'eau «Symbole» a été la première à accueillir les visiteurs. Devant un personnel médusé, le chef de la mission, Mamadou Baïlé, a situé l'objet de la sortie. Après avoir expliqué le processus de production de l'eau, le gérant de la société, Ali Ouédraogo, a fait visiter son entreprise et remis un lot de documents aux contrôleurs pour vérification. La société «symbole», selon ses dires, qui a racheté les actions de l'eau «Santa», a commencé ses travaux il y a moins d'un an, avec quatre employés. Toutefois, M. Ouédraogo a déclaré être en règle vis-à-vis des textes.

Par rapport à l'hygiène, il a indiqué qu'elle constitue son leitmotiv. Les sachets utilisés sont aussi biodégradables. Avant de quitter l'hôte du jour, les contrôleurs l'ont invité à déposer ses documents au secrétariat du l'ANLF dans un délai de 72 heures. Le périple s'est poursuivi dans le même quartier au niveau de la société «Marina Kô-neeré». Plus grande et mieux équipée que la précédente, «Marina Kô-neeré» a ouvert ses portes en 2011 et emploie une vingtaine de personnes. Le gérant, Maxime Compaoré, a laissé entendre qu'il n'a nullement été inquiété par l'arrivée de l'équipe de contrôle, dans la mesure où ses papiers sont à jour. «Nous avions nos papiers en règle avant même qu'on ne commence notre activité», a-t-il révélé. Du côté de l'hygiène, la société a estimé qu'elle n'a rien à se reprocher car, de l'avis du gérant, les agents sont formés en la matière.

Satisfecit des contrôleurs

Et d'ajouter que leur eau est toujours contrôlée par le Laboratoire national de santé publique qui vient lui-même prélever l'échantillon à analyser. La confiance n'excluant pas le contrôle, M. Compaoré a été prié de déposer ses documents auprès de l'ANLF. Au terme de ces visites, les contrôleurs ont exprimé leur satisfaction. «Nous avons vu que les gens respectent certaines consignes de production et d'hygiène. Il reste à vérifier que les unités que nous avons visitées ce matin disposent des documents à jour», a constaté M. Baïlé. A l'entendre, il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières mais des actions visant à assurer la santé des consommateurs. «Ce contrôle s'inscrit dans le programme global de l'ANLF qui fait suite aux conclusions et recommandations de la commission nationale de lutte contre la fraude.

Ces textes requièrent qu'on organise des contrôles sur les eaux préemballées en vue de s'assurer de leur qualité», a indiqué le chef de la mission. Les unités qui ne seront pas en règle, à l'en croire, vont subir l'application systématique des textes en vigueur. En plus de la qualité de l'eau, les actions ont consisté à vérifier le cadre de travail, le respect de l'environnement, la régularité de l'inscription au fisc, etc. L'opération qui s'est également déroulée à Bobo-Dioulasso va s'étendre aux autres villes où sont implantées des unités de production d'eaux préemballées, selon les contrôleurs.