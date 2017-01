Burkina Faso: 11-Décembre 2018 à Manga - Une première rencontre préparatoire régionale

Dans le cadre des préparatifs de la célébration du 11-Décembre 2018 à Manga, le gouverneur du Centre-Sud, Casimir Séguéda, a rencontré les forces vives de la région, le mardi 10 janvier 2017.

Les échanges ont porté sur l'organisation pratique de la fête, le choix du site pour la construction de la cité des forces vives, le bitumage des routes et d'autres infrastructures à même de contribuer au développement de la région.

La région du Centre-Sud, composée de trois provinces : le Zoundweogo, le Nahouri et le Bazèga, abritera les festivités de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso en 2018. Une première rencontre préparatoire entrant dans ce cadre s'est tenue à Manga, le mardi 10 janvier 2017. La rencontre a regroupé des corps constitués, des leaders religieux et coutumiers et des organisations de la société civile et le secrétaire permanent du Comité national d'organisation de la fête nationale du 11-Décembre, Boukary Khalil Bara. Pour le gouverneur de la région du Centre-Sud, Casimir Séguéda, cette rencontre préparatoire avait pour but de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réussir l'organisation des festivités.

Aussi, a-t-il donné des informations sur les différentes procédures, avant d'appeler à la mobilisation des filles et fils ainsi que les autres acteurs du Centre-Sud à l'union d'action pour la réussite de la mission. Il a rappelé que cette organisation sera faite, en tenant compte des aspirations des populations de la région. Le gouverneur a, en outre, demande le soutien et l'engagement des chefs coutumiers pour une sensibilisation des populations et surtout les propriétaires terriens.

Le secrétaire permanent du Comité national d'organisation du 11-Décembre, Boukary Khalil Bara, a expliqué aux forces vives l'objectif de la célébration de la fête nationale de façon tournante dans les chefs-lieux de région. Selon lui, il s'agit d'un programme d'urgence de développement des localités qui abritent l'évènement. Il a aussi souligné que le choix des sites et les réalisations de certaines infrastructures seront laissés aux forces vives de la région qui distingueront également les projets adaptés à leur localité.

Selon des participants, cette rencontre préparatoire est une initiative louable car elle a permis d'écouter les différents acteurs afin de prendre certaines de leurs préoccupations en compte.

Avant d'accueillir les festivités du 58e anniversaire à Manga, la région du Centre-Sud célébrera, au niveau régional, le 57e anniversaire à Pô, chef-lieu de la province du Nahouri.