Angola/Botswana: Tirage au sort CAN 2019 - Le Burkina avec l'Angola, le Botswana et la Mauritanie

Alors que la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) se prépare à ouvrir ses lampions au Gabon, la Confédération africaine de football (CAF) a procédé hier au tirage au sort des éliminatoires de l'édition à venir prévue pour se dérouler en 2019 au Cameroun.

Le Burkina Faso engagé dans cette compétition a été logé dans le groupe I. Il sera accompagné de l'Angola, du Botswana et de la Mauritanie. Pour prétendre être au Cameroun, le Burkina Faso devra occuper la première place ou finir parmi l'un des trois meilleurs seconds de tous les groupes. Pour ce tirage, la CAF s'est basée sur les résultats obtenus par les différentes formations lors des éliminatoires du Mondial 2014, à la CAN 2012, à la CAN 2013 et ses éliminatoires, à la CAN 2015 et ses éliminatoires et aux qualifications à la CAN 2017. Les 51 nations en lice ont été réparties dans 5 pots.

Calendrier des matches:

20-28 Mars 2017:

2 matches du Tour Préliminaire

05-13 Juin 2017: Journée 1

19-27 Mars 2018: Journée 2

03-11 Septembre 2018:

Journée 3 et Journée 4

08-16 Octobre 2018: Journée 5

05-13 Novembre 2018: Journée 6

Les groupes

Groupe A : Sénégal, Guinée équatoriale, Soudan, (vainqueur Sao Tome et Principe - Madagascar)

Groupe B : Cameroun, Maroc, Malawi,

(vainqueur Comores - Ile Maurice

Groupe C : Mali, Gabon, Burundi,

(vainqueur Djibouti - Soudan du Sud)

Groupe D : Algérie, Togo, Bénin, Gambie

Groupe E : Nigéria, Afrique du Sud, Libye, Seychelles

Groupe F : Ghana, Ethiopie, Sierra Leone, Kenya

Groupe G : RD Congo, Congo, Zimbabwe, Libéria

Groupe H : Côte d'Ivoire, Guinée, Centrafrique, Rwanda

Groupe I: Burkina Faso, Angola, Botswana, Mauritanie

Groupe J : Tunisie, Egypte, Niger, Swaziland

Groupe K : Zambie, Mozambique, Guinée-Bissau, Namibie

Groupe L : Cap Vert, Ouganda, Tanzanie, Lesotho