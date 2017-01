Burkina Faso: Forum national sur la retraite - Garantir la sécurité sociale pour tous

Il sera aussi question pendant ces trois jours, de la viabilité du régime de sécurité sociale et de la pérennité des institutions qui assurent ces prestations. Le ministre en charge de la sécurité sociale, Clément Sawadogo a expliqué que les travailleurs burkinabè qui ont droit à une retraite représentent une partie infime de la population du troisième âge. Il s'agit en grande majorité des travailleurs du secteur public et du secteur privé, a-t-il précisé. Par ailleurs, certaines catégories de pensionnés perçoivent de faibles montants pour assurer leurs vieux jours.

Dans l'optique de créer les conditions d'une retraite dans la sérénité à une majorité de Burkinabè, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale engage la réflexion. En effet, 500 personnes, représentant l'administration publique, les institutions de sécurité sociale, les associations de retraités, des experts (notamment le Bureau international du travail et la Conférence interafricaine de prévoyance sociale) et les partenaires sociaux (organisations syndicales et patronat) participent au premier forum sur la retraite du 12 au 14 janvier 2017, à Ouagadougou. Ils sont invités à formuler au gouvernement et à ses collaborateurs des propositions pour garantir l'efficacité du système de retraite burkinabè.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.