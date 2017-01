Burkina Faso: FESPACO 2017 - Dix-neuf commissions techniques pour relever les défis de la biennale

Le ministre de la Culture, de l'Art et du Tourisme, Tahirou Barry a officiellement installé le comité d'organisation de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma de ouagadougou (FESPACO) qui se tiendra du 25 février au 4 mars 2017 à Ouagadougou sous le thème : «Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel».

Dans six semaines, la capitale burkinabè va vivre au rythme de la grand-messe de la 25e édition du FESPACO avec pour pays invité d'honneur, la République de Côte d'Ivoire. Le Comité national d'organisation (CNO) a été, à cet effet, installé, le jeudi 12 janvier 2017, à Ouagadougou, par le premier responsable en charge de la culture Tahirou Barry. Fort de dix-neuf commissions, avec au total une soixantaine de membres, le CNO a, à sa tête, le Secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Art et du Tourisme, Stanislas Méda.

Ils auront la lourde tâche de conduire à bien ce grand rendez-vous de la biennale du cinéma et de l'audiovisuel africain malgré les conditions financières et matérielles difficiles, à entendre le président du CNO. «Nous avons mis en place un projet de budget où nous comptons atteindre le cap de 1 milliard de FCFA, mais le montage est toujours en pourparler. Nous espérons que les différents partenaires sollicités pourront intervenir car jusque-là, nous comptons sur l'apport de l'Etat», a-t-il indiqué.

Pour lui, les membres du comité sont expérimentés et pétris de connaissances dans l'art de l'audiovisuel. Ils ne ménageront aucun effort pour la réussite de ce grand rendez-vous du cinéma, a insisté M. Méda. Pour cela, le ministre Tahirou attend de ce comité plus de volonté, de sacrifice et d'engagement pour faire du FESPACO 2017 une référence historique. « Les défis pour cette 25e édition de la biennale sont énormes et nous devrions les relever afin de prouver que le Burkina Faso mérite d'abriter la fête du cinéma africain », a-t-il dit.