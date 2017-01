Afrique: Records et statistiques de la CAN

Voici les chiffres et statistiques de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2017) avant la 31e édition qui démarrera le 14 janvier au Gabon:

Records en phase finale:

Plus grand nombre de participation: Egypte (22).

Plus grand nombre de titres remportés: Egypte (7).

Plus grand nombre de finales disputées: Ghana (9)

Plus grand nombre de matchs joués : Egypte (90)

Plus grand nombre de buts inscrits : Egypte (154)

Meilleur buteur : Samuel Eto'o (18 buts avec le Cameroun entre 2000 et 2010)

Meilleur buteur sur une édition : Pierre Ndaye Mulamba (9 buts avec la RDC en 1974)

Recordman de victoires en tant que joueur : Essam El-Hadary et Ahmed Hassan (4 victoires avec l'Egypte)

Recordman de victoires en tant que sélectionneur : Charles Gyamfi (3 succès avec le Ghana en 1963, 1965 et 1982) et Hassan Shehata (3 succès avec l'Egypte en 2006, 2008 et 2010)

Vainqueur en tant que joueur et sélectionneur : Mahmoud El-Gohary (Egypte en 1959 et 1998)

Sélectionneur vainqueur avec deux nations différentes : Hervé Renard (2 victoires avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015)

Recordman de participations et de matchs : Rigobert Song (8 éditions et 36 rencontres entre 1996 et 2010)

Meilleure série d'invincibilité : Egypte (19 matchs sans défaite, série en cours)

Record de buts sur une édition : 99 (CAN 2008)

Record de buts sur un match : 9 (Egypte - Nigeria : 6-3 en 1963)

Meilleur buteur sur un match : Laurent Pokou (5 buts avec la Côte d'Ivoire contre l'Ethiopie en 1970)

But le plus rapide du tournoi : Ayman Mansour (23 secondes avec l'Egypte contre le Gabon en 1994)

Plus large victoire : Côte d'Ivoire - Ethiopia (6-1) en 1970

Plus jeune joueur : Shiva Star N'Zigou (16 ans, deux mois et 30 jours avec le Gabon en 2000).

Autres statistiques:

Le Zaïre (1974), le Nigeria (1994) et le Cameroun (2002) ont réussi l'exploit de gagner la CAN tout en participant à la Coupe du monde la même année

Le Maroc (1970 et 1994), le Cameroun (1994), le Nigeria (1998) et l'Afrique du Sud (2010, pays organisateur) ont disputé le Mondial sans participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique la même année

Le Sénégal (2002), le Togo (2006) et l'Angola (2006) sont les trois seuls pays ayant participé à la Coupe du monde à ne jamais avoir remporté la CAN

La Côte d'Ivoire n'a jamais marqué, ni encaissé le moindre but en quatre finales de CAN disputées. Cela ne l'a pas empêchée de conquérir deux trophées (1992 et 2015)

Sur les 52 sélections recensées par la Confédération africaine de football, 16 n'ont jamais participé à une phase finale : Burundi, République Centrafricaine, Tchad, Comores, Djibouti, Erythrée, Gambie, Guinée-Bissau, Lesotho, Madagascar, Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Somalie, Sud Soudan, Swaziland

Equipe type de l'histoire de la Coupe d'Afrique des nations : El-Hadary (Egypte) - Geremi (Cameroun), Kolo Touré (Côte d'Ivoire), Kuffour (Ghana), Taiwo (Nigeria) - Yaya Touré (Côte d'Ivoire), Essien (Ghana), Okocha (Nigeria) - Aboutrika (Egypte), Drogba (Côte d'Ivoire), Eto'o (Cameroun).