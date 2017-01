Ile Maurice: Les parents sommés de payer les frais d'examens SC-HSC

Sollicitée au moment de la rédaction de cet article, Brenda Thanacoody-Soborun, la directrice du MES, n'a pas voulu faire de commentaire. Au ministère de l'Éducation, l'on explique qu'il s'agit uniquement de procédures. «Cela concerne uniquement les parents qui avaient déjà l'intention de faire le paiement. On leur a demandé de le faire jusqu'à ce vendredi», dit-on. Et d'ajouter qu'en ce qui concerne le remboursement des frais, aucune décision n'a encore été prise par le ministère. «Cela se fera après les résultats.»

Du coup, les recteurs multiplient à leur tour les appels téléphoniques. Si certains parents jouent le jeu, il y a ceux qui n'ont pas les moyens de payer. «Avec les dépenses de décembre, l'achat de fournitures scolaires et des manuels début janvier, il ne reste plus grand-chose. Comment peut-on s'attendre que nous fassions le paiement en janvier ?» se demande un parent, dont la fille a fait son entrée en Grade 12 (équivalent du Lower VI).

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.