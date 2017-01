Angola: Projet "Naître avec Registre" vise à étendre les services

Ce programme permet aussi de procéder à une planification plus réelle des politiques publiques qui favorisent le développement et le bien-être des populations, a-t-il ajouté.

Prenant la parole, lors d'un séminaire sur la "Formation des Sages-femmes", il a souligné que le registre de naissance était un droit constitutionnel consacré, c'est pourquoi le Gouvernement angolais adoptait des stratégies pour garantir aux citoyens l'application de ce droit et assurer l'extension et le développement dudit programme.

Luanda — Le projet "Nascer Com Registro" ("Naître avec Registre") du ministère de la Justice et des Droit de l'homme vise à étendre les services de Registre de Naissance sur toutes les circonscriptions du pays, a fait savoir jeudi, à Luanda, le coordinateur adjoint dudit programme, João Paulo Montes.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.