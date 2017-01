Congo-Kinshasa: CAN 2017 - Le pays parmi les prétendants au titre

Un consensus a pu être dégagé, jeudi au Centre interdiocésain, entre la MP et le… Plus »

Il y a également le prodige congolais Neeskens Kebano de Fulham en Angleterre. Auteur du but égalisateur lors du match Guinée - RDC, comptant pour la 2ème journée des éliminatoires du Mondial 2018, Kebano jouera le rôle de joker et sera dans l'obligation de faire tourner l'équipe à travers ses mouvements.

Un autre joueur très attendu, c'est l'attaquant de Villarreal Cédric Bakambu. Il s'est très vite intégré dans le groupe alors qu'il n'a rejoint la sélection qu'il y a un an à peine. Formé dans les équipes des jeunes en France, il a finalement choisi le pays de ses parents. Pour sa première CAN, Bakambu va sans doute chercher à placer la barre très haut pour marquer l'histoire.

La performance des Léopards, dirigés par le sélectionneur principal Jean-Florent Ibenge, fait douter les adversaires de la RDC dans le groupe C, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Togo. Mais, il faut reconnaître que la tâche ne sera pas de tout repos pour Ibenge et sa bande, car la Côte d'Ivoire cherche à défendre le titre.

