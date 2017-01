Cameroun: Une radio fermée dans la région anglophone par le préfet

La fermeture de la radio Hot Cocao arrive dans un contexte particulier où la partie anglophone du pays, principalement la ville de Bamenda, est secouée par une crise sur fond de revendications sociales et politiques. Les avocats et les enseignants sont en grève depuis 2 mois. Des émeutes ont eu lieu à Bamenda.

La fermeture de la radio Hot Cocao est une mesure conservatoire car l'autorité administrative reproche à ce média une « pratique contraire à l'éthique ». Des émissions interactives auraient permis de véhiculer des messages de haine contre le pouvoir et contre la communauté francophone du Cameroun. Les programmes « Franc Talk » et « Morning Breakfast » ont été des tribunes pour des intervenants qui ont appelé à l'instauration du fédéralisme et à la sécession des anglophones.

