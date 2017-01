Angola: Le MPLA réaffirme l'importance de la fortification du parti

Alors que la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) se prépare à ouvrir ses lampions… Plus »

Il a également souhaité que l'année 2017 soit fructueuse pour le parti, les militants et pour toutes les familles grâce au travail de tous ayant aussi dit croire que 2017 sera l'année de tous les défis et des élections, espérant que le parti obtiendra une victoire à la hauteur de ses soixante ans.

L'appel a été lancé par le vice-président dudit parti, João Gonçalves Lourenço, après avoir reçu les vœux de nouvel an des membres de la direction, OMA, JMPLA, du groupe parlementaire, directeurs et fonctionnaires du MPLA.

João Lourenço - Vice-Presidente do MPLA (dir.) e Paulo Kassoma - Secretário Geral do MPLA

