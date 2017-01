Sénégal: Immersion au cœur de l'AIBD, l'espérance d'un Sénégal émergent

Au total 14 nations ont remporté la Coupe d'Afrique des nations (CAN), lors des 30 dernières phases… Plus »

Implantée dans une zone ou la pêche et la culture maraîchère sont très développées, l'Aéroport de Diass met à la disposition des acteurs une aérogare fret de 50. 000 tonnes par un an soit 130 tonnes par jour, un outil à forte valeur ajoutée pour l'exploitation de leurs produits.

Pour la réalisation de cet ouvrage, trois communes et des hameaux ont été déplacés et relogés à 4 km de l'aéroport. Là-bas, 342 logements, une mosquée, un centre socio-collectif, un marché et un poste de santé ont été construits pour les familles déplacées.

Une aérogare pèlerins intégrée construite sur 2.270 m2, un pavillon présidentiel indépendant réalisé suivant les critères de raffinement les plus récents avec deux postes de stationnement d'avions ainsi que des postes de la Gendarmerie et une caserne des Pompiers sont en phase de finalisation.

Construite sur deux niveaux, l'aérogare passagers compte aussi une mezzanine qui sépare complètement les flux arrivées, départ et transit. A cela s'ajoute une innovation majeure, à savoir six passerelles télescopiques qui permet un accès direct aux avions.

