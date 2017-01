Cameroun: Mbalmayo - Deux morts par noyade dans le Nyong

La radio privée Hot Cocao n'émet plus à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, l'une des 2… Plus »

En l'absence de tout témoignage oculaire, il apparaît désormais ostensible que la randonnée a tourné court. Sous réserve de l'enquête ouverte en vue d'établir les circonstances du drame, et en l'absence d'un service de secours approprié, les uns et les autres attendent désormais que le fleuve daigne rejeter ses victimes sur une de ses berges dans les prochaines heures, ou que les pécheurs puissent retrouver les corps.

Les minutes s'égrènent inexorablement, et il faut se rendre à l'évidence : les deux randonneurs, amis de tous les temps et de tous les coups, ont certainement été emportés par les flots noirs du fleuve, particulièrement tumultueux en cet endroit précis. Sur les circonstances du drame, il est rapporté que c'est aux environs de 10h du matin que les compagnons d'infortune ont « fait les murs » de leur établissement scolaire, pour aller se baigner.

Pourtant, le commandant de brigade de la ville, les officiels du lycée technique où les jeunes gens étaient élèves respectivement en classes de 2e et 3e années électricité, leurs camarades, les membres des deux familles et une foule de badauds continuent de croire au miracle.

Il est un peu plus de 14h ce mercredi, 11 janvier. Sur les berges du Nyong à Mbalmayo, les derniers espoirs de re- trouver les jeunes Joël Eyenga Manga (17 ans) et Ernest Emmanuel Noah (18 ans), se sont définitivement noyés.

