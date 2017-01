Cameroun: CERAC - Le nouveau bureau exécutif installé

La Coordinatrice générale, Linda Yang, a demandé à la nouvelle équipe de mériter la confiance placée elle par la présidente-fondatrice, Chantal Biya.

C' est reparti pour une nouvelle année au service des défavorisés et personnes vulnérables du triangle national. Hier après-midi, Linda Yang, la Coordinatrice générale du Cercle des Amis du Cameroun (Cerac) a fait d'une pierre deux coups. Le temps d'une cérémonie conviviale au siège de l'association créée par la première dame du Cameroun, Chantal Biya, elle a lancé les activités de l'association pour l'année 2017 et installé séance tenante, le bureau exécutif nommé au cours de la 24e Assemblée générale du 16 décembre dernier.

Ont ainsi pris fonction, le cabinet de la présidente-fondatrice, les vice-présidentes, la Coordinatrice générale et ses adjointes, les membres d'honneur, la secrétaire générale et ses adjointes, la trésorière générale, les commissaires aux comptes, les présidentes des commissions, les responsables des unités administratives, techniques et sectorielles dans les volets diplomatique et national ainsi que leurs assistants, les déléguées régionales et autres. Plusieurs membres ont été reconduits à leurs fonctions et de nouveaux ont fait leur entrée.

« Je me dois d'exprimer ici la très haute appréciation et les félicitations de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, présidente-fondatrice, au bureau sortant, et à tous les membres, pour le bilan du Cerac en 2016. Elle a particulièrement été impressionnée par le courage, la générosité et la détermination des dames », a indiqué Linda Yang, avant de dérouler les défis à relever par le nouveau bureau au cours de cette année, au calendrier très chargé.

« Nous devons être déterminées à faire mieux que certaines amies qui se sont illustrées l'année passée. Comme elles, nous devons aller partout où le Cerac va se déployer. Nous devons constamment soutenir les actions du Cerac, sans nous limiter aux cotisations statutaires, ou aux contributions ponctuelles. Comme les pionnières qui œuvrent depuis la création du Cerac en 1995, soyons toujours ces amazones de l'humanitaire qui participent au noble combat de Madame Chantal Biya contre la misère, l'obscurantisme, l'exclusion, l'indifférence, la maladie et les souffrances », a-t-elle insisté.

A tous, la Coordinatrice générale a dit : « Sachez que la présidente-fondatrice, présidente du bureau exécutif, que je représente ici, compte sur votre dévouement, votre disponibilité et votre collaboration ». Invitant chaque membre à prendre la pleine mesure des responsabilités à lui confiées, dans le respect des missions et idéaux du Cerac .