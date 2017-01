Gabon: Les employés d'une compagnie pétrolière entrent en grève

La 31ème Coupe d'Afrique des nations (Can) de football, se joue du 14 janvier au 05 février 2017 au Gabon.… Plus »

En décembre 2016, le ministre gabonais du Pétrole, Etienne Ngoubou, avait démenti ce départ de Shell et expliqué que l'entreprise souhaitait plutôt identifier des champs pétroliers déficitaires et vendre sa participation. Le ministre a été limogé lundi et incarcé. Il est soupçonné de malversations.

Quatre-cents employés de Shell Gabon sont entrés en grève illimitée hier, jeudi 12 janvier. Selon l'Organisation nationale des employés du pétrole (Onep), l'entreprise chercherait à quitter le pays où elle est implantée depuis 56 ans. Des négociations sont en cours depuis plusieurs semaines à ce propos explique encore l'Onep, et les salariés réclament des compensations et veulent préserver leurs acquis sociaux.

