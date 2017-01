Congo-Kinshasa: Consensus autour du format du gouvernement

Photo: lepotentielonline

Caricature consensus en RDC

Un consensus a pu être dégagé, jeudi au Centre interdiocésain, entre la MP et le Rassemblement dans le cadre de l'arrangement particulier à l'Accord du 31 décembre 2016.

Si aucune indication n'est encore donnée sur la taille exacte du gouvernement, on sait désormais que le prochain exécutif, conduit incontestablement par un Premier ministre issu du Rassemblement, sera de taille plus réduite que celle du gouvernement Badibanga qui compte 67 membres.

Toute l'actualité politique de la République démocratique du Congo se concentre depuis décembre 2016 au Centre interdiocésain où se sont tenus, sous l'égide de la Cenco, des pourparlers directs entre signataires et non-signataires de l'accord du 18 octobre 2016, sanctionnés le 31 décembre par la signature d'un accord global et inclusif. Cet accord est censé ouvrir la voie à une transition pour des élections apaisées et crédibles fin 2017.

Mais, pour l'instant, autour de la Cenco, des parties signataires, notamment la Majorité présidentielle, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, l'Opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016, la Société civile ainsi que le Front pour le respect de la Constitution se retrouvent depuis mercredi au Centre interdiocésain pour se mettre d'accord sur les modalités pratiques de l'application de l'Accord du 31 décembre 2016.

Après la séance inaugurale du 11 janvier 2016, les délégués à cette rencontre restreinte sont entrés jeudi dans le vif du sujet. Pour rappel, à l'ouverture de cette réunion, Mgr Marcel Utembi, président de la Cenco, avait circonscrit le contenu de cette rencontre. Selon lui, l'arrangement particulier dont il est question concernait principalement les points portant sur le gouvernement à former, la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord, le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord, la redynamisation de la Ceni (Commission électorale nationale indépendante) et le renouvellement des membres du CSAC (Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication). D'autres recommandations particulières, a indiqué Mgr Utembi, devraient également être abordées au cours de cette réunion.

Après la rencontre de jeudi, les délégués aux discussions directes du Centre interdiocésain se sont mis d'accord sur le format exact du prochain gouvernement. Si le principe d'un Premier ministre issu du Rassemblement n'a pas été remis en cause, un squelette du prochain exécutif central s'est déjà dessiné au terme des échanges d'hier jeudi.

Le gouvernement ne fait plus polémique

A ce stade, le nombre exact des membres qui composeront ce gouvernement n'a pas été révélé. Une chose est sûre : le gouvernement de transition sera de format plus réduit que celui de Samy Badibanga qui compte 67 membres. Une taille dont se réjouissait la MP pour des raisons faciles à deviner.

Dans tous les cas, pour arriver à ce format du prochain gouvernement, les uns et les autres ont dû passer par quelques concessions. Le Rassemblement plaidait pour un gouvernement d'environ 46 membres. Raison : le souci d'efficacité et de restriction budgétaire par ce temps d'assèchement des recettes publiques. La Majorité présidentielle, pour sa part, prônait un gouvernement le plus large possible, s'appuyant sur la nécessité d'élargir davantage ce gouvernement pour satisfaire toutes les parties aux négociations.

Finalement, il nous revient qu'un compromis a pu être dégagé. Sous la modération de la CENCO, les délégués se sont mis d'accord sur un format médian, conciliant ainsi la proposition du Rassemblement et celle de la MP.

Selon le vœu exprimé par Mgr Utembi, les participants à la rencontre pour l'arrangement particulier n'ont plus que 48 heures pour boucler leurs discussions. De l'avis de la CENCO, c'est demain samedi qu'est censé se clôturer cet arrangement particulier pour passer à l'étape suivante, à savoir la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016.