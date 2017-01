Congo-Kinshasa: Edem Kodjo, la CENCO et la sagesse de Salomon

Là où Edem Kodjo, facilitaur de l'Union africaine au Dialogue de la cité de l'Union africaine, a promis le chaos, la Cénco est venue semer l'inclusivité. Comme le Roi Salomon en son temps, les évêques ont fait preuve de courage pour sauver l'enfant, c'est-à-dire la RDC, en lui évitant une mort atroce au regard de la voie empruntée par le facilitateur de l'UA.

La République démocratique du Congo a négocié durement l'année 2016. C'est dans la douleur que les parties aux pourparlers directs ont convenu, le 31 décembre 2016, de l'accord politique censé ouvrir la voie à une alternance démocratique, selon les termes de la Constitution de 2006. Que ce fût pénible, le chemin à parcourir. Car, avant l'accord du 31 décembre 2016, signé sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco), un autre signé auparavant, soit le 18 octobre 2016 à la cité de l'UA, avait traité presque de la même matière avec un nombre limité d'acteurs. Les acteurs majeurs avaient été mis de côté.

Le Togolais Edem Kodjo, facilitateur désigné de l'Union africaine au Dialogue politique national en RDC, n'a pas pris en compte toutes les voies discordantes de la frange la plus importante de l'Opposition qui avait alors décidé, face à son intransigeance, de boycotter le forum de la Cité de l'UA. Jugé partial, l'accord du 18 octobre n'a pas pu résister à l'épreuve de temps. Sourd aux critiques, Edem Kodjo s'est montré totalement indifférent aux manifestations des 19, 20 et 21 septembre 2016. Il s'est imposé une logique d'exclusion qu'il a poursuivi jusqu'au bout. Qu'importe si la RDC devait brûler. Kodjo avait choisi son camp, c'est-à-dire boucler sa mission... et répartir. Tel un mercenaire !

Sa nonchalance a été le prélude à l'échec de la mission à lui confiée par l'Union africaine. Avec Kodjo, la RDC est sur le point de s'embraser.

C'est à ce moment précis qu'est intervenue la Cenco. Les évêques ont mesuré l'urgence de convier les acteurs majeurs de la crise politique à des discussions directes en vue de parvenir le plus rapidement possible à un accord. Il y avait urgence.

Sans désemparer, malgré les réticences des uns et des autres, la Cénco a réussi à obtenir, le 31 décembre 2016, un accord politique global et inclusif que celui négocié avec Edem Kodjo à la cité de l'UA. Là où Kodjo avait opté pour l'affrontement avec le risque d'embraser le pays, les évêques ont privilégiéun dialogue sincère et honnête pour une paix durable.

La sagesse de Salomon...

Entre la Cénco et Edem Kodjo, c'est le jour et la nuit. En vérité, la RDC n'est pas loin de la situation que le Roi Salomon a réussi à décanter avec sagesse, selon le récit repris dans la Sainte Bible.

Selon le récit repris dans le 1er livre des Rois au chapitre 3 : unjour, deux prostitués viennent se présenter devant le Roi Salomon. La première dit : « Mon roi, écoute-moi, je t'en prie. Moi et cette femme, nous habitons la même maison. J'ai eu un enfant à un moment où elle était là. Trois jours après, elle aussi a eu un enfant. Nous vivons seules dans la maison : il n'y a personne d'autre que nous deux. Cette nuit, le fils de cette femme est mort, parce qu'elle s'est couchée sur lui. Alors elle s'est levée au milieu de la nuit. Pendant que je dormais, elle a pris mon fils, qui était à côté de moi, et elle l'a couché dans son lit. Puis elle a mis son fils mort à côté de moi. Ce matin, je me suis levée pour allaiter mon enfant, et je l'ai trouvé mort. Quand il a fait jour, je l'ai bien regardé, mais ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. »

À ce moment-là, l'autre femme se met à crier : « Ce n'est pas vrai ! Mon fils, c'est celui qui est vivant ! Ton fils, c'est celui qui est mort ! » Mais la première femme répond : « Non ! Ton fils, c'est celui qui est mort ! Mon fils, c'est celui qui est vivant ! ». C'est ainsi que les deux femmes se disputent devant le roi. Le roi Salomon dit alors : « L'une de vous affirme : "Mon fils, c'est celui qui est vivant. Ton fils, c'est celui qui est mort ! " Et l'autre affirme : "Ton fils, c'est celui qui est mort. Mon fils, c'est celui qui est vivant ! " » Puis le roi ajoute : « Apportez-moi une épée ! » On apporte l'épée. Le roi donne cet ordre : « Coupez l'enfant en deux et donnez-en la moitié à chaque femme. »

La mère de l'enfant vivant est bouleversée, parce qu'elle aime beaucoup son fils. Elle dit : « Mon roi, pardon ! Donne plutôt l'enfant vivant à cette femme. Ne le tue pas ! » Mais l'autre femme dit : « Oui, coupez l'enfant en deux ! Ainsi il ne sera ni à toi ni à moi ! » Alors le roi prend la parole et dit : « Donnez l'enfant à la première des deux femmes. Oui, c'est elle qui est la mère de l'enfant vivant. »

Tous les Israélites apprirent le jugement que Salomon a rendu. Ils étaient remplis d'un grand respect envers le roi.

... appliquée à la RDC

Au dernier trimestre de l'année 2016, la RDC est passée par cette expérience. Devant le peuple, seul souverain primaire, il y avait d'un côté Edem Kodjo, avec sa médiation à sens unique, et de l'autre la Cénco, avec une médiation incluant toutes les parties. Et lorsqu'il s'est agi de sauver la RDC et son peuple, Edem Kodjo a affiché une arrogance telle qu'il n'avait aucun souci que la RDC ne brûle. Mais, de l'autre, il y a eu la Cénco qui, soucieuse de sauver la mère-patrie, s'est dépensée pour réconcilier les frères ennemis. Un peu comme le Roi Salomon en son temps qui, fort de la sagesse divine, à sauver l'enfant en lui rendant à sa « vraie mère ».

Avec l'accord du 31 décembre, il est prouvé noir sur blanc qu'Edem Kodjo préparait la loi à un désordre en grande échelle en RDC. Il ne s'est jamais senti proche de la RDC et de son peuple. D'où, son indifférence. Le Togolais avait oublié que la Cénco - cette mère soucieuse dans l'histoire de Salomon - ne pouvait laisser le pays s'embraser par la faute d'un homme.

L'accord du 31 décembre est un don de Dieu pour le peuple congolais - une marque de la sagesse de Salomon. Cette date (le 31 décembre 2016) et la prouesse des évêques resteront à jamais graver dans la mémoire des Congolais.