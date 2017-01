Cameroun: Budget 2017 - Infrastructures et croissance au menu

Plusieurs projets seront au cœur des investissements publics pour cette année dans le Littoral.

Travaux de construction du stade de Japoma, projet du lycée professionnel de Douala, travaux de bitumage de la route Bonepoupa-Yabassi, travaux de construction du complexe moderne des services judiciaires de Douala, aménagement des entrées Est et Ouest de la ville, projet d'assainissement pluvial, etc. Voilà quelques réalisations attendues de l'exécution du Budget d'investissement public dans le Littoral pour 2017.

Des projets qui rentrent dans les objectifs globaux du budget de l'Etat pour l'exercice. Budget présenté mardi 10 janvier dans les services du gouverneur lors d'une cérémonie de lancement régional. Pour le Littoral I donc plus précisément, l'enveloppe allouée est d'un peu plus de 53,6 milliards de F. Enveloppe qui devra permettre de participer à l'atteinte des objectifs visés par le budget, axé sur l'accélération de la croissance pour la rendre plus forte et génératrice d'emplois, la poursuite de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance, l'opérationnalisation du plan triennal « Spécial jeunes », l'encadrement des populations affectées par l'insécurité et les conflits transfrontaliers, la diversification de l'économie, la poursuite des préparatifs de la CAN 2019.

Et pour que les administrations publiques, collectivités territoriales décentralisées et autres organismes concernés saisissent bien les enjeux de ce nouvel exercice, ils ont eu droit à plusieurs exposés de sensibilisation et d'explication des membres de la mission interministérielle venue de Yaoundé. Ils ont entre autres été entretenus sur les innovations de la loi de finances 2017. Innovations qui visent par exemple à élargir l'assiette fiscale et à améliorer le climat des affaires.

Dans ce sens, Aboubakar Njikam, représentant du gouverneur, a rappelé l'objet de la cérémonie, qui « rentre dans le cadre de l'accompagnement technique que le ministère des Finances, en collaboration avec d'autres départements ministériels, assure aux acteurs de la chaîne budgétaire en vue d'une exécution optimale des recettes et des dépenses du nouvel exercice. » Et dans un contexte international marqué par une morosité économique, Serge Dieudonné Ntsek, chef de la mission interministérielle, chef de la Division du Contrôle budgétaire, de l'Audit et de la qualité de la dépense à la direction générale du budget du Minfi, a rappelé les constances à garder à l'esprit.

Notamment, le resserrement de la dépense publique à travers la réduction du train de vie de l'Etat, la recherche d'une plus grande efficacité socioéconomique et d'une amélioration de la qualité de la dépense et du service public, ainsi que la promotion de la discipline dans l'exécution des finances publiques.