Togo: Eperviers du Togo, cap sur Oyem ce vendredi !

En tout cas, même si certains se refusent de vendre chère la peau des Eperviers du Togo, logés dans le groupe C de la compétition, ensemble avec les Eléphants de la Côte d'Ivoire, les Lions de l'Atlas du Maroc et les Léopards de la République Démocratique du Congo (RDC), le technicien français des Eperviers du Togo, Claude Le Roy, veut bien y croire aux chances de ses poulains. « Nous nous engageons dans cette compétition avec un moral d'acier et la certitude d'avoir les qualités requises pour aller le plus loin possible », a-t-il indiqué.

Hier jeudi à la primature, c'est une sélection nationale déterminée à faire quelque chose de meilleure qui est allée rencontrer le maitre des lieux. Celui en leur transmettant le drapeau s'est exprimé en ces termes : « Chers Eperviers, je voudrais vous renouveler nos chaleureuses félicitations pour votre brillante qualification à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des nations. Votre parcours et la manière dont vous avez qualifié le Togo augure des espoirs. En vous remettant le drapeau national, je voudrais vous convier à l'unité et au sens élevé du devoir ».

