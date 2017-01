Angola: Le Chef de l'Etat relève les qualités du doyen des ambassadeurs

"La communauté internationale doit faire face à beaucoup de problèmes, mais il faut surtout avoir au dessus de tout la volonté politique, l'esprit de dialogue, l'application des principes et normes du droit international, il sera possible de trouver les solutions à ces problèmes », a-t-il.

"C'est pour moi un motif de gratitude et de joie recevoir les représentants du Corps Diplomatique dans cette Cérémonie de présentation de vœux de l'année nouvelle. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les paroles du doyen du Corps diplomatique, dont je remercie profondément les paroles d'amitié et de courtoisie.

Dans un discours prononcé à la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au Corps diplomatique, il a souligné que cette interprétation contribuait à la concorde et la proximité entre les peuples, et les pays dans un esprit et compréhension mutuelle.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.