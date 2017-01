Ile Maurice: La PR School of Management attribue ses problèmes à la MQA

«Nous n'avions pas d'autre choix que de mettre la clé sous le paillasson !» Par le biais d'un communiqué émis ce vendredi 13 janvier, la direction de PR School of Management explique qu'elle était dos au mur, en décembre dernier. Elle attribue ses problèmes au «non-professionnalisme» de la Mauritius Qualifications Authority (MQA).

Toutefois, assure la direction de l'établissement scolaire «la fermeture ne va pas affecter les étudiants car des dispositions nécessaires ont été prises afin qu'ils puissent compléter leurs études par le biais d'un service en ligne.» Soit du matériel pour les cours, des conférences via Skype ainsi que le soutien de tuteurs. Par ailleurs, explique la direction, «une rencontre avec le personnel de la Scottish Qualifications Authority (SQA) en décembre dernier nous a assurés que celle-ci va apporter tout son soutien» et agir dans l'intérêt des étudiants.

La direction fait aussi ressortir que conformément à «leurs obligations contractuelles et à la police concernant la résolution des disputes, une communication formelle avait été fournie à tous les étudiants le 19 octobre pour les informer que Me José Moirt avait été nommé médiateur.» Le rôle de ce dernier? Aider la PR School of Management et les étudiants à identifier les problèmes. Mais aussi explorer des options, et si possible, trouver des résolutions rapides à d'éventuels contentieux.

«Cette communication est toujours valable, et les étudiants sont invités à prendre contact avec le médiateur en vue d'un entretien», peut-on lire dans le communiqué.