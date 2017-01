Ile Maurice: SCBG et BAM - 117 clients considérés comme suspects enfin éligibles à un remboursement

Une bonne soixantaine de personnes sont pleinement satisfaites de ce dénouement. D'autres toutefois - des clients étrangers établis à Maurice pour la plupart - démontrent encore leur mécontentement. Ils sont dans la confusion totale, car leurs lettres de convocation ont été envoyées à leurs adresses à l'étranger et non à Maurice.

Environ 58 dossiers, considérés comme suspects, sont toujours entre les mains de la FIU. Ils seront adressés comme convenu soit à l'Independent Commission against Corruption soit à la police, et ce, selon les retombées des enquêtes entreprises jusqu'ici.

Ils peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. 117 clients des polices d'assurances Super Cash Back Gold (SCBG) et Bramer Asset Management (BAM), qui étaient sous le coup d'une enquête approfondie de la Financial Intelligence Unit (FIU), peuvent désormais récupérer leur certificat de paiement.

