Afrique: CAN 2017 - Bensebaïni forfait contre le Zimbabwe ?

Victime d'une blessure lors du match amical contre la Mauritanie, Ramy Bensebaini pourrait rater la première rencontre de la CAN 2017 de l'équipe d'Algérie face au Zimbabwe. A en croire Le Buteur, le staff médical ne veut pas prendre le risque de lui permettre de jouer contre les Warriors alors qu'il n'est pas complètement remis de sa blessure.

Toutefois Bensebaini pourrait reprendre l'entraînement aujourd'hui, mais n'est pas sûr de jouer le premier match. « Tout dépendra de ce qui se passera sur le terrain d'entraînement. Nous allons effectuer une dernière séance. Si j'arrive à courir, ce sera de bon augure. Dans le cas contraire, je ne serai pas de la partie. Pour être franc, il est fort possible que je ne sois pas présent face au Zimbabwe. Maintenant, le destin aura son mot à dire et on va voir ce qu'il me réserve. Si je suis de la partie, je me donnerai au maximum sinon je me contenterai de soutenir mes coéquipiers et je tâcherai d'être à fond derrière eux », a-t-il dit.

Georges Leekens a déjà pris ses précautions au cas où le Rennais déclarait forfait pour cette rencontre.