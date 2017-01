Afrique: Accueillis triomphalement à Franceville - Les «lions» débarquent... en Puma sans un mot

Puma, c'est la fin. Mais Puma reste encore avec les «Lions». Nonobstant le nouvel équipementier, Romai, qui a été présenté aux Sénégalais, l'autre géant allemand trône encore sur les épaules des joueurs sénégalais. Hier, jeudi 12 janvier, à leur descente de l'avion, à Franceville (Gabon) certains ont été encore surpris de voir Cheikh Kouyaté et sa bande, arborés des survêtements.

(FRANCEVILLE, Envoyé Spécial) - Les «Lions» du Sénégal ont été triomphalement accueilli par des supporters en délire hier, jeudi 12 janvier, à leur descente de l'aéroport de Franceville, une des quatre villes gabonaises qui abritent les phases de poule de la 31ème édition de la coupe d'Afrique des nations (14 janvier au 5 février).

Au bord d'un vol spécial, en provenance de Brazzaville, Cheikhou Kouyaté et sa bande ont atterri sur le tarmac de l'aéroport vers les coups de midi (11heures). Paradoxalement, ils étaient tous, joueurs comme staff technique, habillés en survêtements Puma (un équipementier qui a pourtant décidé de rompre son contrat avec le Sénégal depuis 2014). Romai, nouvel équipementier se fait encore désirer.

Traversant une haie de marrée humaine aussi bien sur le tarmac qu'en dehors de l'aéroport, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Moussa Sow et autres Cheikhou Kouyaté se plient à la volonté de ce 12ème Gaïndé qui a bravé des kilomètres, sous une chaleur de plomb, pour attendre avec impatience qui, pour quelques selfies, qui, pour leur serrer la main. Devant des reporters (envoyés spéciaux du Sénégal, de la Tunisie, de l'Algérie et du Zimbabwe), les «Lions» «boudent» toutefois les micros sous le prétexte qu'une consigne a été donnée de ne faire aucune déclaration. Ils vont s'engouffrer dans leur bus et sous les sirènes et des clameurs des supporters, ils se dirigent vers Bongoville où l'équipe nationale a établi ses quartiers.

Rappelons que le Sénégal entre en lice, ce dimanche face à la Tunisie que les «Lions» n'avaient plus battu depuis 1989.

En phase de préparation à Brazzaville en Congo, les poulains d'Aliou Cissé ont remporté deux victoires en autant de sorties. D'abord devant la Lybie (2-1) et le Congo (2-0).

ECHOS DE LA CAN... ECHOS DE LA CAN...

SAMBA

Les Gabonais comptent montrer leur hospitalité à leurs hôtes pour la 31ème édition de la coupe d'Afrique des nations (14 janvier au 5 février). Alors qu'une partie de l'opposition et de la société civile, envisagent de boycotter l'événement, sans compter la volonté de leader de l'opposition Jean Ping de prêter serment le 14 janvier prochain, jour même de la cérémonie d'ouverture de cette fête du football africain, l'Etat met les bouchées doubles pour vendre sa CAN. A la descente de l'aéroport, des pancartes sont brandies par des hôtesses triées sur le volet sur lesquelles on peut libre «Samba», «Bienvenu» et «Welcome».

LIBREVILLE SI PRES, FRANCEVILLE SI LOIN

Se rendre à Libreville en cette période relève paradoxalement d'un véritable parcours d'un combattant. Pourtant, la capitale gabonaise est la destination sportive en cette période hivernale. Mais voyager en Afrique est tout simplement difficile voire pénible. Et pour cause, une partie de la presse sénégalaise qui a quitté Dakar, le 10 janvier à 7 heures du matin avec la compagnie Asky, n'a atterri à Libreville qu'à 18 heures passées. Ce, après un détours par Abidjan (qui n'était pas prévu dans les billets) et un escale à Lomé. Soit 11 heures de temps.

LIBREVILLE SI PRES, FRANCEVILLE SI LOIN (BIS)

Le Sénégal étant logé dans la poule B, il faut ensuite rejoindre Franceville. Par train (Express) qui ne l'est que de nom ou par avion. Pour cette dernière option, il faut non seulement se lever tôt, mais aussi casquer 200.000 F Cfa (aller et retour) pour 761 km. Quant on décide de prendre le train, il faut s'armer de patience et veiller toute une nuit. 12 heures suffisent pour rallier Libreville et Franceville. En tout, on aura fait 23 heures de voyage. Qui a dit que voyager en Afrique frôlerait les douze travaux d'Hercule. C'est certes exagéré, mais les autorités africaines devraient y veiller.

HOSPITALIER

Généralement, les Sénégalais arnaquent des Sénégalais dans certains pays africains. En Afrique du Sud ou au Maroc, il faut souvent éviter de faire confiance à certains d'entre eux. Mais, cette règle n'est pas du tout valable au Gabon. Les Envoyés Spéciaux de la presse sénégalaise ne nous démentiront pas. Ils ont été soigneusement accueillis par le 12ème Gaïndé de Libreville. Mohamadou Sall, Thierno Aw, Seydou Bâ, Thierno Ba, Mame Diallo Faye, Kalidou Sall, Oumar Sow, entre autres, ont été à leurs soins de leur descente d'avion à leur départ pour Franceville. De l'hébergement à la restauration en passant par certaines courses, rien n'a été laissé au hasard. Au nom de l'ANPS, nous leur disons MERCI.