Afrique: Kalidou Koulibaly, défenseur central des «Lions» - «La seule erreur à ne pas commettre, c'est de jouer avec la pression»

«La seule erreur à ne pas commettre, c'est de jouer avec la pression», a déclaré le sociétaire de Naples (Série A, Italie). Les Lions affrontent ce dimanche 15 janvier, la Tunisie pour le compte de la poule B de la CAN 2017.

Selon Kalidou Koulibaly, «le Sénégal est une nation attendue dans cette CAN. Mais, il ne faut pas trop se mettre la pression sur soi non plus. Le plus important encore une fois, c'est de sortir de cette phase de groupe qui est plus difficile que les autres».

Et d'ajouter : «Nous avons eu beaucoup de confiance dans les matches de préparation (deux victoires contre la Lybie et le Congo). Mais dimanche, ce sera autre chose. Nous allons essayer de faire bonne figure».

Le défenseur napolitain dira également : «Nous sommes en coupe d'Afrique où tous les matches sont difficiles. Mais, c'est toujours bien de démarrer par un résultat positif. Même si nous savons aussi que ce ne sera pas du tout facile contre les Tunisiens, parce que toutes les équipes présentes ici, veulent remporter le trophée. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la Tunisie s'est, elle aussi, bien préparée. C'est à nous de gagner ce match. Toutes les sélections africaines sont dangereuses».

Qualifier le Sénégal

Pour Kalidou Koulibaly peu importe la place qualificative (1ère ou 2ème), l'essentiel selon lui, est de faire partie des deux équipes qualifiées en quarts.

«Nous savons ce dont la Tunisie est capable. Nous avons visionné quelques images de cette équipe, mais nous préférons nous concentrer sur notre jeu, parce que c'est le plus important», a-t-il indiqué avant de poursuivre: «Nous sommes dans un groupe assez relevé avec des équipes comme l'Algérie, le Zimbabwe et la Tunisie qui sont toutes des équipes fortes. Seules deux équipes doivent se qualifier pour les quarts et le Sénégal doit en faire partie. Nous allons tout faire pour qu'il en soit ainsi».

«Personnellement, conclut le colosse de Ngano (village d'origine de ses parents, Ndlr), je reste à l'écoute de tout le monde, même si je peux aussi me permettre de donner des conseils».