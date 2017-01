Sénégal: Poésie - L'harmattan, Décembre 2016

Ce recueil de poèmes nous offre un bouquet d'errances à travers «temps et espace » peuplés de souvenirs du royaume d'enfance, mots d'amour qui déroulent un vécu auprès d'une maman toute de présence attachante et aimante, « mutations et secousses » où l'auteur, Mary Teuw Niane, mathématicien, professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle, actuel ministre de l'Enseignement supérieur, s'interroge et interpelle quant à la capacité collective à porter les « couleurs d'Afrique ».

Se concevant dans un ancrage local et dans une ouverture au monde, puisque son « pays est le monde » et que « patrie est l'Afrique », Marie Teuw Niane exprime une vision qui pose l'importance primordiale du savoir et rappelle aux intellectuels leur dette de reconnaissance . C'est ainsi qu'il dénonce l'attitude de « ceux qui viennent de pays où il neige », qui « demandent tout » et n'ont « même pas la générosité de servir leur patrie ».

Cet appel au patriotisme s'accompagne d' un vibrant plaidoyer pour le droit à l'éducation. Ce qui amène l'auteur à condamner l'attitude de certains syndicalistes puisque, fera t-il remarquer , ils « éloignent l'élève de la classe , le prive de connaissance ». Une attitude qui entraine des conséquences bien dommageables pour la simple raison que apprendre « c'est la Source, l'Alphat , l'Omega, de notre rédemption ».

Comme une intériorité qui se dévoile tout au long son expression, on devine à travers ce recueil de poèmes que la solitude et le silence sont comme un refuge dans lequel l'auteur aime se plonger y découvrant ainsi des armes indispensables à la création, à la recherche et à la créativité. A souligner un long et émouvant poème dédié à sa maman et à travers elle à toutes les femmes. Mère analphabète qui lui a appris que : « vivre est une dignité. Que l'on acquiert qu'en conquérant ». Qui lui a aussi appris grâce à sa « forme inébranlable », ... « à lire la nature et l'esprit ».