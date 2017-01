Afrique: Sommet France/Afrique - Rencontre des Ministres de la Jeunesse africains / Investir massivement sur les jeunes, une alternative au chomage

La capture du dividende démographique a été au cœur de la réunion des ministres de la Jeunesse africains en prélude au Sommet Afrique-France qui s'ouvre ce vendredi 13 janvier à Bamako (Mali). Dans la recherche d'une solution au taux de chômage très élevé chez les jeunes en Afrique, les gouvernants et les partenaires internationaux comptent investir sur les jeunes afin de leur offrir un avenir meilleur. A cet effet, le plaidoyer a été fait pour des investissements massifs et la formation des jeunes à aller à la conquête des marchés.

L'Afrique est le continent qui se caractérise par le plus fort taux de croissance démographique. Sa population relativement très jeune, les enfants de 10 ans, surtout les petites filles, sont très exposées aux différents fléaux de la société dont les mariages précoces, les violences sexuelles, les maladies sexuellement transmissibles. En prélude du Sommet Afrique-France qui s'ouvre ce vendredi 13 janvier à Bamako, dans la capitale du Mali, les ministres de la Jeunesse des pays africains se sont donnés rendez-vous à la cité des «trois caïmans», pour réfléchir sur comment transformer cette situation en dividende démographique pour développer le continent. Tous ensembles, ils ont reconnu que la population africaine est relativement jeune et qu'il faudrait des synergies d'investissements pour régler les problèmes de l'Afrique mais surtout de la jeunesse.

Pour le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa), Chaque jour, en Afrique, plus de 40 mille filles mineures sont mariées et la majorité des filles scolarisées abandonnent très tôt l'école. Très peu de jeunes accèdent à une éducation ou une formation et 60% d'entre eux sont sans emplois. Certes, aujourd'hui, l'Afrique regorge de talents, cependant, force est de reconnaitre que les ressources se font de plus en plus rares ou encore sont mal réparties. «Même si elles (les ressources) existent, les destinataires qui sont très souvent des jeunes ne savent pas où aller les chercher. Il faut former les jeunes et mettre en place des canevas qui permettront de résoudre ses difficultés. C'est un combat soutenu qui nécessite l'implication de tous les acteurs au développement. Il faut investir sur les jeunes, surtout les plus petits, afin de capter le dividende démographique», a souligné Mabingué Ngom le directeur régional de l'Unfpa pour l'Afrique de l'Ouest.

Sur l'éducation sexuelle, M. Ngom a avancé que les gouvernants doivent changer de stratégies en incluant des informations adaptées à chaque cible. En ce qui concerne les jeunes, les gouvernants avaient pris l'engagement, lors du dernier sommet, de réduire le chômage dans les pays africains de 2%. Malgré cet engagement, le chômage gagne du terrain. Ainsi, à la veille du sommet de Bamako, les jeunes appellent leurs leaders à réagir et poser des actes concrets allant dans le sens de prendre leurs préoccupations en charge. Pour cela, ils demandent de favoriser les conditions pour l'entreprenariat, seule issue pour le développement de l'Afrique, d'étendre l'Initiative du Sahel dans d'autres pays africain, mais aussi de promouvoir le travail décent.

Le ministre de la jeunesse du Mali, Amadou Koita, pour sa part, a avancé que les gouvernements africains ont donné une place de choix dans leur politique de gestion. Plusieurs programmes ont été mis en place allant dans le sens de lutter contre le chômage et la pauvreté chez les jeunes. Cette rencontre entre ministre de la Jeunesse des pays africains et des partenaires est aussi une occasion de discuter et de trouver des solutions pour une meilleure prise en charge de la frange jeune.

Un rappel historique

Le Sommet Afrique-France est à sa 27e édition. Pour cette année, il va se dérouler en terre malienne qui l'accueille pour la seconde fois, où plus de 40 chefs d'Etats africains sont attendus en compagnie de leurs partenaires Français. Durant deux jours (du 13 au 14 janvier), ils vont discuter des questions de Partenariat, Paix et Emergence. Pour rappel, le 1er Sommet Afrique-France s'est tenu le 13 novembre 1973 dans la capitale française, sous la présidence de Georges Pompidou et sur initiative du chef de l'Etat nigérien Hamani Diori. L'objectif était d'offrir un nouveau cadre de dialogue entre la France et l'Afrique francophone qui, malgré les indépendances, a toujours du mal à sortir de son face-à-face colonial.

Plus tard, c'est sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing que se déroulera, en 1975, à Bangui (Centrafrique), la deuxième édition du sommet franco-africain. C'est à cette date, et en raison de l'intérêt que suscite l'événement, que la décision a été prise de renouveler l'expérience chaque année, alternativement en Afrique et en France. C'est le président français Valéry Giscard d'Estaing qui émit, à Bangui, le vœu d'élargir l'aide française à l'ensemble de l'Afrique et souhaita voir les lusophones et autres anglophones participer aux conférences France-Afrique. Mais il faudra attendre le sommet de Kinshasha, en 1982, pour voir arriver les anglophones, notamment le Nigeria et la Tanzanie.

Le 3e sommet également se tiendra à Paris, le 10 mai 1976 sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. A cette rencontre étaient présents le colonel Moussa Traoré (alors prédisent du Mali) et le général Gnassingbé Eyadéma (Togo). Le Bénin est représenté par le ministre de l'Industrie et de l'Artisanat. Les pays lusophones (Cap-Vert, Guinée-Bissau, Sao Tomé & Principe) enverront aussi des représentants. L'Union des Comores, indépendante en juillet 1975, participe à la réunion avec son ministre de l'Intérieur. Le 4e se tiendra à Dakar le 20 avril 1977 suivi du 5e à Paris le 22 mai 1978. Quant aux 6e et 7e, ils se dérouleront, respectivement le 21 mai 1979 Kigali (Rwanda) et le 8 mai à Nice (France) toujours sous le règne de Valéry Giscard d'Estaing.

C'est à partir du 8e sommet, organisé à Paris en 1981 sous la présidence de François Mitterrand, que le sommet connaitra un bond avec la représentation de 20 chefs d'Etat. Le 9e a eu lieu à Kinshasa (actuel RDC) le 8 octobre 1982; le 10e à Vittel le 3 octobre 1983; le 11e à Bujumbura (Burundi) le 11 décembre 1984; le 12e à Paris le 11 décembre 1985; le 13e à Lomé (Togo) 13 décembre 1986; le 14ème à Antibes le 10 décembre 1987 ; le 15e à Casablanca (Maroc) le 14 décembre 1988.

LE SOMMET DE LA BAULE OU «LA PRIME A LA DEMOCRATIE»

C'est la 16e édition dite Sommet de La Baule, le 19 juin 1989 qui consacrera le fameux discours du président Mitterrand sur «la Prime à la démocratie», en termes exacts: «Il y aura une aide normale de la France à l'égard des pays africains, mais il est évident que cette aide sera plus tiède envers ceux qui se comporteraient de façon autoritaire, et plus enthousiaste envers ceux qui franchiront, avec courage, ce pas vers la démocratisation». C'est à partir de la 17e édition tenue à Libreville (Gabon) le 5 octobre 1992 avec la présence croissante de dirigeants de pays anglophones et lusophones, que le sommet franco-africain est devenu un lieu de rencontre pour l'ensemble du continent.

Et le sommet commence à avoir lieu tous les deux ans successivement à Biarritz, le 7 novembre 1994 pour le 18e ; à Ouagadougou (Burkina Faso), le 4 décembre 1996 pour le 19e; à Paris, le 27 novembre 1998 pour le 20e; à Yaoundé (Cameroun), le 18 janvier 2001 pour le 21e; et à Paris encore, le 19 février 2003 pour le 22e. Le Mali connaitra sa première expérience par l'organisation du 23e sommet à Bamako, le 3 décembre 2005 sous le règne de Jacques Chirac en France. Le 24e a eu lieu à Cannes, le 15 février 2007. Le 25eet le 26e sommet ont eu lieu, respectivement du 31 mai au 1er juin 2010 à Nice et du 06 au 07 décembre 2013 à Paris.