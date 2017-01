Sénégal: Lancement d'une campagne de sensibilisation à Koussanar - Les populations invitées à un comportement nouveau pour «Zéro feu de brousse»

Travailler côte-à-côte, c'est la volonté exprimée du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdoulaye Bibi Baldé, et de son collègue de l'Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye lors de la cérémonie de lancement de la Journée nationale de sensibilisation sur la lutte contre les feux de brousse et de constitution de réserves fourragères hier, jeudi 12 janvier à Koussanar, dans la région de Tambacounda. Une cérémonie qui vu la participation des autorités politiques, administratives, coutumières, religieuses, ainsi que plusieurs opérateurs économiques de la filière bois de la région de Tambacounda.

Les ministres de l'Environnement et du Développement durable, Abdoulaye Bibi Baldé, et de l'Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye, ont co-présidé la Journée nationale de Sensibilisation sur la lutte contre les feux de brousse et de Constitution de réserves fourragères hier, jeudi 12 janvier à Koussanar dans la région de Tambacounda. Selon Abdoulaye Bibi Baldé, «comme nous l'avons tous constaté, l'hivernage 2016 a suscité de grands espoirs avec la bonne pluviométrie au début. Cependant, l'arrêt brutal et prématuré des précipitations a occasionné un assèchement précoce de la biomasse herbacée dans les régions Nord et Est du pays. Cette biomasse herbacée ajouté au potentiel ligneux, constitue une ressource capitale pour le développement des activités agro-sylvo-pastorales nécessaires au bien-être des populations rurales du Sénégal et à l'atténuation des effets des changements climatiques à travers la réduction des émissions de carbone», a-t-il dit.

LE CHOIX DE KOUSSANAR

C'est pourquoi, selon toujours lui, la préservation de ce potentiel devient une nécessité pour l'amélioration de la productivité, des systèmes de production et le développement économique, social et écologique. Dés lors, «les actions viables de lutte contre les feux de brousse que nous menons chaque année» doivent être une priorité pour les agents du ministère (de l'Environnement), avec des collectivités locales qui s'investissent dans la gestion durable des ressources, a ajouté Abdoulaye Bibi Baldé.

A en croire le ministre de l'Environnement, le choix de Koussanar pour le lancement de cette campagne est loin d'être fortuit. Il se justifie par sa position centrale dans la production de bois-énergie et de produits forestiers non ligneux. Ces activités se mènent, pour l'essentiel, dans la foret communautaire qui couvre une superficie de 40.000 ha, soit 20,9% de la superficie de la commune et polarise 39 villages et dans les forets classées de Tambacounda Nord, Tambacounda Sud, Ouly et Botou qui couvrent une aire totale de 113.200 ha, a indiqué Abdoulaye Bibi Baldé.

MISER SUR L'EDUCATION, LA FORMATION ET LA SENSIBILISATION

Abdoulaye Bibi Baldé n'a de cesse interpelé les populations en les invitant à adopter un comportement nouveau. Pour lui, l'émergence du Sénégal passe d'abord par une forêt verdoyante et reluisante. Suffisant pour qu'Abdoulaye Bibi Baldé mette l'accent sur les volets éducation, la formation et la sensibilisation afin de parvenir à un Sénégal émergent à l'horizon 2020 avec «zéro feu de brousse».

De l'avis du ministre de l'Environnement, les feux de brousse ne sont pas une fatalité, mais c'est par pure négligence et un relâchement de la vigilance que nôtre forêt prend feu. Ainsi, Abdoulaye Bibi Baldé invite donc toutes les autres régions à suivre l'exemple de celle de l'Est en mettant l'accent sur la sensibilisation afin d'éradiquer le fléau des feux de brousse. En cette période de saison sèche, il est recommandé à toutes les populations rurales de faire preuve de beaucoup de vigilance et de pratiquer les pare-feux autours des plantations afin d'arrêter la progression des feux de brousse.

D'ailleurs, dans le souci de lutter efficacement contre les feux de brousse, des comités ont été installés dans la région de Tambacounda. Du matériel et des kits de sensibilisation leur ont été remis par le ministre de l'Environnement afin de servir de relais dans leurs villages respectifs. Dans ce même élan, du matériel roulant a été également remis.

LE PATURAGE, «L'OR ET LE PETROLE DE L'ELEVEUR»

Abondant dans le même sens que son collègue de l'Environnement, Aminata Mbengue Ndiaye précise que le pâturage constitue une grande richesse pour notre pays. Et, «comme le disait l'autre, «c'est l'or et le pétrole de l'éleveur», il faut donc le préserver chaque année. Dieu nous gratifie de pâturages plus ou moins abondants en fonction des zones», a dit madame la ministre de l'Elevage. Cependant, «force et de constater que tous les ans, le tapis herbacé est agressé par de multiples cas de feux de brousse, généralement d'origine anthropique. Les conséquences immédiates demeurent l'exposition du cheptel à une situation d'insécurité alimentaire, dont la gravité reste intimement liée à l'ampleur des dégâts engendrés sur les parcours naturels du bétail», a ajoutés Aminata Mbengue Ndiaye.

3,6 MILLIARDS DANS LES 45 COMPTES DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES POUR...

Selon elle, en dépit de tout cela, quelques actions ont étés initiés pour la préservation de notre patrimoine nationale que représente notre cheptel, la sécurité alimentaire. Aminata Mbengue Ndiaye de citer la réhabilitation du Ranch de Dolly, la construction des forages en zone sylvo-pastoral, la réhabilitation des pare-feux, les différentes opérations de sauvegarde du bétail depuis 2012. Elle ajoute que plus de 3,6 milliards de fonds sont dans les 45 comptes ouverts par les Commissions départementales pour la pérennisation.

UN PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME DU SAHEL DE 16 MILLIARDS DE F CFA

A la fin du Projet de développement de l'élevage du Sénégal Oriental et en Haute Casamance, elle se dit très heureuse de présenter à ses amis et frères pastoralistes un nouveau Projet Praps (Projet régional d'appui au pastoralisme du sahel), un projet financé par la Banque mondiale, d'une enveloppe de 16 milliards de F Cfa pour Koumpentoum et Bakel. Il s'en suivra Tambacounda et Goudiry à travers un projet complémentaire du Praps en cours de formulation, avec l'appui de la Banque mondial, rassure Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'Elevage et des Productions animales.

Boubacar Ba, le maire de la commune hôte, a révélé de graves incidents dus aux feux de brousse dans la localité de Koussanar. Il a, par ailleurs, exprimé l'immense honneur pour le Conseil municipal et les populations riveraines de recevoir les deux ministres pour le lancement officiel de la campagne contre les feux de brousse cette année. Car il y va de l'avenir des productions vivrières et agricoles, piliers des activités économiques de leur région.