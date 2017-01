Algérie: CAN 2017 - Djamel Mesbah, « Nous sommes prêts pour le combat »

Le premier grand événement football de l'année aura lieu au Gabon du 14 janvier au 5 février, la CAN 2017. La couronne et rien d'autre ! Tel sera le leitmotiv de l'Algérie lors de cette CAN très attendue. Sortis en quarts de finale lors de la précédente édition, les Fennecs arrivent au Gabon avec la ferme intention de faire main basse sur le trophée.

Certes l'Algérie peut croire en ses chances, mais au Gabon la compétition s'annonce des plus acharnées pour les Mahrez et consorts. La CAN 2017 va bientôt débuter et on ne sait pas trop quoi penser de cette sélection algérienne qui enchaîne performances indigentes et éclaircies en suivant une courbe sinusoïdale et surtout intrigantes. Mais à en croire Djamel Mesbah, les Fennecs sont prêts pour le combat.

« C'est vrai que le voyage était fatigant, mais le plus important est que nous soyons bien arrivés au Gabon. Je ne pense pas que l'absence de certains cadres à cette compétition va influer négativement sur nous. Nous avons 23 joueurs qui vont tout donner pour mériter leur place dans l'équipe type. Nous sommes prêts pour le combat, » a confié l'arrière gauche des Verts à nos confrères du Buteur après l'arrivée des Verts au Gabon.

Pour sa part, Belkhiter s'est dit prêt à briller à la CAN 2017 si le sélectionneur lui fait confiance. «Je suis content de mes performances lors de la double confrontation disputée face à la Mauritanie. J'espère briller à la CAN si le coach décide de me faire jouer. Nous avons bien préparé ce rendez-vous et nous allons tout faire pour être à la hauteur inch'Allah.»

L'Algérie joue le premier tour de la CAN 2017 à Franceville dans le groupe de la Tunisie, du Sénégal et du Zimbabwe.