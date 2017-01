Algérie: CAN 2017 - « Sport 5 » réclame 20 millions de dollars pour 10 matchs

La télévision algérienne risque de ne pas diffuser les matchs de la CAN 2017. Détentrice des droits de retransmission de cette compétition, Sport 5 réclame à l'Algérie 20 millions de dollars en contrepartie de 10 matchs (3 du premier tour, les quarts, les demies et la finale). Une offre de que les dirigeants algériens ont catégoriquement refusé, indique Kawarji. Pour eux, cette offre de Sport 5 est exorbitante et ne répond à aucune logique commerciale.

Depuis plusieurs éditions déjà, beaucoup de pays africains ont de plus en plus de difficultés à retransmettre les matchs de la CAN parce que les droits de diffusion ont exagérément augmentés.