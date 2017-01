Burkina Faso: An I de l'enlèvement du Dr Elliot - Des OSC invitent l'Etat à communiquer sur l'avancement du dossier

Pour commémorer l'AN I de l'enlèvement du Dr Elliot, un collectif composé d'une vingtaine d'Organisations de la société civile (OSC) a ténu une conférence de presse, le 12 janvier 2017 au Centre national de presse, Norbert Zongo (CNP/NZ) à Ouagadougou. Au cours de cette conférence de presse, le collectif a dévoilé les raisons et articulations de cette commémoration.

Un collectif d'une vingtaine d'Organisations de la société civile (OSC) active pour la « commémoration de l'an I de l'enlèvement du couple Elliot », a organisé, le 12 janvier 2017 au Centre national de presse, Norbert Zongo (CNP/NZ) à Ouagadougou, une conférence de presse. Au cours de celle-ci, il est ressorti que des OSC, interpellées par la situation socioprofessionnelle du personnel sanitaire et des malades de la clinique Elliot, doublée de la situation sécuritaire nationale et locale, ont décidé de commémorer l'AN I de l'enlèvement du couple Elliot intervenu le 15 janvier 2016, suivi plus tard de la libération du Dr Jocelyn Elliot. Cette commémoration sera marquée par une série d'activités.

L'objectif général de ces activités est, selon Ismaël Traoré, président du comité d'organisation, d'opposer « un non, face aux actes terroristes et l'extrémisme violent qui sévissent au nord du Burkina, le refus de l'oubli et de la fatalité. Ce sera l'occasion pour nous de demander aux autorités, de communiquer sur l'avancement du dossier Elliot », a-t-il laissé entendre. Les activités commémoratives se dérouleront sur 72 heures à compter du vendredi 23 janvier 2017, ont confié les conférenciers. Il s'agit, entre autres, d'une veillée de prière dans les lieux de culte, d'organiser des journées de salubrité dans l'enceinte de la clinique Elliot.

En plus de ces journées de salubrité, « le samedi 14, nous organiserons un panel dont le thème porte sur « le sahel burkinabè à l'épreuve du terrorisme, du radicalisme et de l'extrémisme violent : quelles réponses ? », a déclaré le président du comité d'organisation. A entendre les conférenciers, un match de football sera organisé afin de rapprocher les Forces de défense et de sécurité à la population.

Car, pour lui, les gens doivent se donner la main, pour qu'il y ait une franche collaboration entre les Forces de défense et de sécurité et la population, afin d'éradiquer l'extrémisme. Le collectif compte aussi organiser, le dimanche, le jour même de l'anniversaire, une marche-meeting. Ceci, en arpentant les artères de la ville de Djibo pour aller transmettre une déclaration aux premières autorités de la province afin que ces dernières puissent transmettre à qui de droit les messages que les organisations de la Société civile ont à livrer relativement à l'enlèvement du Dr Elliot.

Pour Ismaël Traoré, cette commémoration est une occasion d'inviter les autorités nationales sur la nécessité de communiquer sur le niveau d'avancement du « dossier Elliot», de revisiter l'œuvre de ce couple de coopérants durant son séjour au Sahel. Et de poursuivre qu'il sera question de susciter une mobilisation locale, nationale et internationale pour la libération du Dr Elliot et enfin, d'identifier les mécanismes de prévention et de résilience au terrorisme et à l'extrémisme violent.