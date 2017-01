Burkina Faso: Un célèbre Chef cuisine pour les enfants du Sahel et redonne de l'espoir à des milliers de personnes

Le "projet lait" - connu ici comme "l'or blanc du Sahel" - a débuté en 2015 à Dori, la capitale de la région du Sahel, une des plus pauvres et exposée à la malnutrition, au Burkina-Faso.

Ceci implique l'utilisation de produits locaux dans les goûters préparés pour l'école : chaque jour, un total de 3460 enfants, de plus de 20 écoles à travers la région, reçoit du yaourt produit localement. Le projet a encouragé une communauté entière - et au delà, les femmes de l'unité de transformation laitière de Dori - à être les dépositaires du bien être de leurs enfants.

« Nous sommes heureux des retombés de ce projet. Il y a un an seulement, il était difficile d'imaginer que nous pourrions servir du yaourt frais à tous ces enfants chaque jour. Nous avons encore du chemin à faire pour venir en aider à des milliers d'autres enfants à travers le Sahel mais la communauté s'est approprié du projet, un des plus innovant et durable en son genre, » a déclaré jean Charles-Dei, Directeur Pays au Burkina Faso

Afin de sensibiliser sur le projet lait et sur le travail du PAM en vue de l'atteinte de l'objectif Faim Zéro, le chef mondialement connu Christian Abegan a cuisiné un menu spécial, en utilisant des produits locaux, pour les enfants de Dori, le 12 Janvier. Presque 500 personnes - pour la plupart des enfants mais également des représentants du gouvernement - étaient présents pour célébrer un symbole de travail, d'implication et de partenariat. En préparation de ce déjeuner, le Chef Abegan a arpenté lui même les ruelles sinueuses et vivantes du marché de Dori, choisissant soigneusement des légumes frais, de la viande et autres produits.

« Pour moi, cuisiner est un acte d'amour, et j'ai juste envie de partager de l'amour avec ces enfants et ce village. J'ai été très inspiré par leurs efforts pour construire une meilleure communauté et donner à leurs enfants l'opportunité de vivre une vie saine, sans famine, » a affirmé avec enthousiasme le Chef Abegan.

Au Burkina Faso, le taux global de malnutrition aigue au plan national pour les enfants de moins de cinq ans a augmenté à 10,4 % en 2015. Le taux de retard de croissance (ou faible croissance par rapport à l'âge), qui est causé par la malnutrition chronique, était de 30,2 %. Une étude qui fait autorité, dirigée par l'Union Africaine a conclu que la sous-alimentation des enfants coûte au Burkina Faso à peu près 7,7 % de son PIB par année.