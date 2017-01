Cameroun: CAN 2017 - Hugo Broos, la biographie !

La radio privée Hot Cocao n'émet plus à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, l'une des 2… Plus »

Entraîneur de l'année en 1992 et 1996 avec le FC Bruges, en 2004 avec le RSC Anderlecht, et en 2007 avec le KRC Genk.

En février 2005, il est licencié en raison de mauvais résultats. Hugo Bross remplace quelques mois plus tard René Vandereycken au KRC Genk jusqu'en Février 2008 à la suite de l'accumulation de mauvais résultats par son équipe. En Juin 2009, il prend la direction de Trabzonspor. Il sera limogé le 29 Novembre pour insuffisance de résultats. Octobre 2010, il retrouve un employeur et signe à Zulte Waregem.

A 36 ans, il raccroche les crampons et devient assistant de Paul van Himst au RWD Molenbeek avant de passer la saison suivante au poste d'entraîneur principal. Une première expérience qui lui a vallu la descente en 2ième division avant de remonter la saison suivante. En 1991, il revient au FC Bruges comme entraîneur. Il remporte deux coupes de Belgique et deux titres de Belgique avant de prendre congés du club en 1997. Il rejoint Mouscron avant de retourner au RSC Anderlecht en 2002.

De nationalité belge, Hugo Broos est né le 10 Avril 1952 à Humbeek. Actuellement âgé de 64 ans, il a évolué en tant que joueur professionnel de 1970 à 1988. Il commence très jeune au KFC Humbeek, à 18 ans, et est repéré par le RSC Anderlecht. Peu de temps lui ont suffit pour s'imposer au sein de la défense bruxelloise qu'il ne quittera plus pendant 12 ans. De même, avec l'équipe nationale, il devient incontestable avec 24 titularisations pour 31 sélections. HUGO Broos gagne trois titres avec Anderlecht ainsi que quatre coupes de Belgique et trois coupes d'Europe. En 1983, il décide de changer d'air et à la stupeur générale, il rejoint le FC Bruges avec lequel il remporte un titre et une coupe de Belgique.

Arrivé à la tête de la sélection nationale du Cameroun en début d'année 2016, Hugo Broos s'ajoute à la liste des entraineurs expatriés de la 31ème édition de la CAN 2017. Avec une équipe jeune et en totale reconstruction, il aura pour mission de redorer le blason du football camerounais sur l'échiquier continental.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.