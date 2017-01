Zimbabwe: CAN 2017 - Les Warriors visent une qualification pour le second tour

Placée dans le groupe B, le Zimbabwe fera son entrée dans la CAN 2017, dimanche 15 janvier, face à l'Algérie. Les Warriors n'auront pas le droit à l'erreur lors de cette entame de compétition avant d'affronter le Sénégal et la Tunisie. Le Zimbabwe n'est pas un foudre de guerre. Mais Kallisto Pasuwa et ses guerriers sont prêts à en découdre. Le Zimbabwe a terminé en tête de son groupe lors des éliminatoires de cette CAN 2017. Il a engrangé 11 points devançant de trois unités le Swaziland et la Guinée (8 points chacun) et le Malawi 5 points. Rien que pour cela, il mérite respect et considération. Il pourrait surprendre car il a les joueurs prêts pour les différentes batailles.

«Nous sommes venus ici au Gabon pour réaliser un tournoi honorable et défendre comme il se doit les couleurs du Zimbabwe. Nous sommes un groupe soudé, et nous avons bien préparé cette CAN. On verra ce que nous allons faire ce dimanche face à l'équipe d'Algérie. Une chose est sûre, nous visons une qualification pour le second tour de cette compétition, » a confie le sélectionneur du Zimbabwe, Kallisto Pasuwa. Et d'ajouter : «Par le passé, le Zimbabwe se faisait toujours éliminé au premier tour de la CAN. Cette fois-ci, nous allons devoir donner le meilleur de nous-mêmes pour espérer passer le cap du premier tour. Certes pour la presse, nous sommes l'outsider de cette CAN, mais la réalité du terrain est tout autre.» Kallisto Pasuwa a évoqué le prochain match du Zimbabwe face à l'Algérie en déclarant : «Nous sommes prêts à affronter l'Algérie. Nous les avons vu à l'œuvre et visionner certaines vidéos de leurs matchs. Je les ai vus également en éliminatoire du Mondial.»

102ème nation au classement FIFA, le Zimbabwe arrive à la CAN 2017 avec beaucoup d'envie mais également de la crainte. Le tirage au sort n'a en effet pas été clément avec les « Warriors » qui ont hérité du groupe B, celui de la mort : Algérie, Sénégal, Tunisie.