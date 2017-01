Gabon: La CAN-2017 s'ouvre dans un pays en crise

Les rumeurs et l'"agit-prop" fusent sur les réseaux sociaux. Un homme se présentant comme ingénieur demande ainsi aux Gabonais de ne pas se rendre aux stades car "il y a d'énormes risques d'effondrement des gradins des stades d'Oyem et de Port-Gentil".

"Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires à leur quiétude tout au long de la compétition et au-delà et aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des stades", a-t-elle ajouté. Jeudi, le ministre de l'Intérieur a rencontré une délégation des 15 pays participants pour leur assurer que la sécurité des supporters serait assurée.

Après le scrutin du 27 août, le Gabon, petit pays relativement prospère de 1,8 million d'habitants, avait vécu un épisode de violence sans précédent avec des manifestations d'opposants sévèrement réprimées, un millier d'interpellations et des morts (entre cinq et plusieurs dizaines).

