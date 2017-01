Cote d'Ivoire: Fonds de prévoyance militaire - Plus de 1 milliard de Fcfa versé à 407 retraités

Il a exhorté les militaires et gendarmes en fonction à « cotiser » car, « la maladie ne prévient pas ». Le colonel Yao Kouakou Rémi, a encouragé ses collègues en service ou libres de toute activité à s'intéresser au Fpm. « Utilisez le chèque que vous recevez aujourd'hui pour payer au moins six mois de cotisation », a-t-il sensibilisé.

Fonds de prévoyance militaire: Plus de 1 milliard de Fcfa versé à 407 retraités 407 militaires et gendarmes ivoiriens admis à faire valoir leur droit à la retraite depuis le 1er janvier 2017, ont reçu la somme de 1 milliard 810 millions de Fcfa. C'est leur gain après leurs souscriptions aux différents produits du Fonds de prévoyance militaire (Fpm). Ils ont reçu leurs chèques le jeudi 12 janvier 2017, au Palm-club, aux II-Plateaux. Ce, à l'occasion d'une cérémonie qui a regroupé les bénéficiaires et leurs familles.

