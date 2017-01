Congo-Kinshasa: Arrangement particulier - La mouture des propositions sur le tableau synoptique de la Cénco

Les évêques de la Cénco a reçu le document de travail devant permettre de trouver un accord autour de l'Arrangement particulier pour la mise en œuvre du compromis politique du 31 décembre dernier. Ces discussions doivent durer en principe quatre jours.

La Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) a maintenu sa méthodologie, celle de relever les problèmes d'urgence pour accélérer le rythme de travail. Cela concernant la mouture des propositions sur l'Arrangement particulier relatif notamment sur la taille. Le conseiller chargé de la communication sociale à la Cénco, l'abbé Jean-Marie Bomengola, l'a déclaré hier jeudi 12 janvier, à Top Congo FM.

Pour le prêtre catholique, il y a eu des propositions venues des uns et des autres. « Elles ont été mises ensemble sur un tableau synoptique pour voir un peu les propositions venant de tel camp comme de tel autre. Et sur la base de toutes ces propositions, les deux camps vont se retrouver pour discuter. Mais Ils ont préféré, avant d'entamer les discussions, discuter d'abord au niveau de leurs bases respectives sur les propositions des autres. Dès qu'ils s'entendent, ils pourront maintenant se retrouver pour discuter rapidement de propositions faites par l'autre camp », a-t-il fait valoir.

Cela avant de reconnaître que, pour être plus expéditifs, les évêques doivent extraire les points de divergences contenus dans les différentes propositions pour faire avancer le travail. « Je crois que, dans l'analyse, la compilation qui est faite de ces propositions, il y a justement des éléments qui reviennent et qu'on a mis ensemble », a indiqué le conseiller en charge de la communication sociale à la Cénco. Et de faire remarquer : « S'il y a des éléments de divergences, c'et surtout là où les problèmes se posent et c'est à ce niveau qu'il va falloir harmoniser. »

Quant à la durée de ces discussions, en principe, a-t-il fait savoir, c'est quatre jours d'après les prévisions. « Vous savez, a-t-il fait observer, on sait quand on commence, mais on ne se sait pas toujours quand on termine. En tout cas, on ne souhaiterait pas que cela s'éternise. »

S'agissant de la conférence entre la Cénco et le Conseil de sécurité, l'abbé Jean-Marie Bomengola a relevé le fait que le secrétaire général adjoint de l'Onu, Hervé Ladsus, s'est félicité de l'Accord du 31 décembre et a souhaité que cet instrument juridique soit mis en application au plus vite. Pour sa part, a-t-il noté, le président de la Cénco, Mgr Marcel Utembi, a parlé à ses hôtes de l'Accord et a insisté sur le fait que « la RDC avait besoin du soutien du Conseil de sécurité et de l'appui par rapport à l'organisation des élections ».