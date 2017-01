Afrique: CAN 2017 - Un arbitre gabonais pour le match Côte d'Ivoire-Togo

On connait l'arbitre désigné pour le match qui oppose le Togo à la Côte d'Ivoire dans le groupe C de la CAN 2017. Il s'agit du sifflet gabonais Eric Otogo-Castane. C'est lui départagera Eperviers et Eléphants lundi prochain à Oyem. Le match commence à 16 heures GMT.

Agé de 41 ans, Eric Otogo-Castane est un arbitre expérimenté. Il a commencé sa carrière international en 2011 et est considéré comme le meilleur arbitre gabonais de ces dernières années. Lors de la CAN 2015, c'est lui qui a eu la lourde mission de diriger la demi-finale qui a opposé la Guinée Equatoriale (pays organisateur) au Ghana, après la vive polémique sur l'arbitrage du Mauricien Rajindraparsad Seechurn lors du match des quarts de finale entre la Tunisie et la Guinée Equatoriale.