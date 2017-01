Cote d'Ivoire: Droits de l'homme/Cohésion sociale - Les avancées de la Côte d'Ivoire saluées

Signalons que l'expert indépendant a pour mandat d'évaluer la situation des droits de l'homme dans le pays et de fournir une assistance aux autorités nationales...

En visite en Côte d'Ivoire du 10 au 17 janvier, l'expert indépendant des nations unies sur le renforcement de capacités et de la coopération technique avec la Côte d'Ivoire dans le domaine des droits de l'homme, Mohammed Ayat a rencontré la Ministre de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité, Mariatou Koné. Il entreprendra, faut-il le souligner, une série de consultations avec les autorités ivoiriennes.

Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont passé en revue les actions et activités en matière de cohésion sociale, de solidarité, de consolidation de la paix et de réparation.

La ministre Mariatou Koné a présenté les acquis, les attentes et les perspectives dans les domaines cités plus haut. Mohammed Ayat, qui est à sa cinquième visite en Côte d'Ivoire, a exprimé son satisfecit quant aux avancées notables et aux efforts du gouvernement. Il a également noté une avancée en matière de cohésion et de droits de l'homme.

« Il ressort de cette rencontre qu'on est en train d'affronter les défis comme il faut. Il en restera certainement parce que c'est un processus long. Depuis un certain temps on a pu faire un travail très important pour mettre la victime au centre des préoccupations de la réconciliation nationale, du processus de cohésion nationale », a indiqué le diplomate Onusien. Ainsi a-t-il reconnu qu'il eut un travail qui a été fait par rapport à l'identification des victimes et la création d'un fonds pour indemniser les victimes.

Rappelant que le travail a commencé par une phase pilote qui est en train de se dérouler, il a souligné : « Je suis là pour savoir ce qui s'est passé entre ma dernière mission et celle d'aujourd'hui et je constate que la machine est rodée et est en marche. »

Signalons que l'expert indépendant a pour mandat d'évaluer la situation des droits de l'homme dans le pays et de fournir une assistance aux autorités nationales et aux parties concernées en vue de promouvoir la culture de la protection et du respect de ces mêmes droits et mettre en oeuvre les recommandations formulées dans la résolution du Conseil des droits de l'homme des nations unies.