Sénégal: Un temps ensoleillé au cours des prochaines 72 heures (ANACIM)

La fraîcheur nocturne et matinale sera fortement ressentie sur l'ensemble du territoire principalement au Nord et Sud où les températures minimales avoisineront 15 à 12°C, précisent les prévisionnistes météo.

Il indique qu'un temps chaud sera ressenti sur l'ensemble du pays, notamment au Sud et Centre où des températures maximales varieront entre 33 et 36°C. A Dakar les températures seront plutôt clémentes.

La même source relève que la sensation de chaleur sera de plus en plus ressentie sur les régions Sud-est et Centre du pays où les températures les plus élevées seront relevées.

