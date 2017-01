Congo-Kinshasa: Une chance à saisir

Le droit international a voulu que les Nations unies soient le gendarme du monde pour veiller à ce que la paix et la sécurité règnent à travers le monde et au sein des Etats membres. C'est au nom de ce principe que la RDC bénéficie de la mission la plus importante des casques bleus dans le monde. Ces soldats de la paix n'ont qu'une seule mission : œuvrer, au côté des Forces armées congolaises, pour le rétablissement de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national.

En plus de cette assistance militaire, l'ONU apporte ses conseils pour la résolution de la crise politique congolaise. L'entretien, du 11 janvier par vidéoconférence, entre le président de la CENCO et les membres du Conseil de sécurité de l'ONU sur le récent accord du Centre interdiocésain, voie de sortie de la crise en RDC, rentre dans le cadre de suivi des efforts entrepris en vue d'une transition apaisée devant déboucher sur la tenue des élections.

A l'issue de cet entretien, le Conseil de sécurité a apporté son appui à l'Accord du 31 décembre 2016. Il a aussi exhorté les signataires à s'investir, sans retard, dans son application. Loin d'être une injonction, cet appui de l'Onu est une chance que les Congolais, en général, et les acteurs politiques, en particulier, devraient capitaliser pour une transition apaisée, gage de la relance du processus démocratique.

La RDC a tout connu ces 20 dernières années : les guerres, les rébellions, les crises politiques, les massacres de plus de six millions de Congolais, le pillage des ressources naturelles... Ces maux ont causé l'instabilité politique et aggravé la pauvreté au Congo-Kinshasa. Il est plus que temps que ces événements macabres ne deviennent que de tristes souvenirs, car le peuple veut avancer sur le chemin de la paix, de la concorde et du développement.

Dans cette perspective, l'Accord du 31 décembre 2016 doit être soutenu par tout le monde et particulièrement par les acteurs majeurs de la scène politique congolaise. La RDC a perdu suffisamment de temps. Cet accord doit être appliqué sans « retard », comme le souhaite l'Onu. Ainsi, la RDC retrouvera le chemin de la démocratie et de la relance économique en vue de son émergence.