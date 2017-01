Congo-Kinshasa: Pas de malentendu entre le gouvernement et l'Assemblée nationale

Un consensus a pu être dégagé, jeudi au Centre interdiocésain, entre la MP et le… Plus »

Par ailleurs, au cours de la dernière plénière de la session extraordinaire, l'Assemblée nationale a procédé à l'audition de la question d'actualité adressée au vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Ramazani Shadari. Une initiative du député Martin Kabuya relative à l'insécurité dans les provinces du Kasaï, du Kasaï Central et du Kasaï Oriental. La plénière a ensuite adopté le rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat relatif à la proposition de loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et voté définitivement ce texte.

Au cours d'un huis clos qui a précédé la clôture de la session extraordinaire de janvier 2017, hier jeudi 12 janvier au Palais du peuple, le Premier ministre Samy Badibanga, accompagné de son ministre des Finances Yav Mulang, a mis fin aux accusations de certains députés faisant état d'une ponction de leurs indemnités de la session extraordinaire de janvier. Il a informé la représentation nationale sur le fait que les indemnités de la session extraordinaire seront payées en totalité mais en trois tranches. Et cette option a été levée au niveau du gouvernement pour éviter le flux monétaire sur le marché. A la question « où est passé le reste de l'argent ? » posée lors du huis clos du 6 janvier, le bureau, à savoir il est en attente d'un complément de rémunérations promis par le gouvernement, s'est donc avérée vraie. La confirmation donnée par Samy Badibanga met donc fin à la polémique. Ces échanges et éclaircissements ont permis de dissiper tout malentendu entretenu par une certaine presse.

