Cote d'Ivoire: Police nationale - Brédou M'Bia passe le commandement à Kouyaté Youssouf

La passation des charges a eu lieu le jeudi à l'École de police en présence du ministre d'Etat, Hamed Bakayoko.

« On ne sert pas des hommes, mais on sert des institutions », a indiqué le jeudi 12 janvier 2017, Hamed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'était à la place d'armes de l'école nationale de police, à la faveur de la cérémonie de passation de commandement entre l'administrateur général de police, Brédou M'Bia et le commissaire divisionnaire major Kouyaté Youssouf.

Pour lui, il s'agit en réalité d'un passage de témoin entre le maître et l'élève, dans la mesure où Brédou M'Bia a suivi Kouyaté Youssouf dans les unités d'intervention et à la direction générale adjointe de la Police. Pour le ministre d'État, l'administrateur général de police doit être fier, au moment où il part, d'avoir donné à la police un élément capable de porter haut le flambeau et d'assurer sa succession... Il a réitéré ses félicitations au directeur général sortant pour tout le travail abattu à la tête de cette corporation. « Vous devez continuer à mériter la confiance du pays et celle du Président de la République, en ayant des résultats concrets », a insisté le ministre, à l'endroit de Kouyaté Youssouf.

Hamed Bakayoko a égrené les attentes qui sont le renforcement de la discipline, la bonne conduite des relations des policiers avec les populations, les dossiers épineux des enfants mineurs en conflit avec la loi. Il a conseillé que la police intègre parfaitement la relation avec les autres corps dans une harmonie dans la chaîne de commandement. Le ministre d'état a exhorté toutes les forces de police à se mettre à la disposition du nouveau directeur général, Kouyaté Youssouf, pour l'accompagner et l'assister, pour la gloire et le nom de la Police nationale.

Il a mentionné que ce sont les qualités professionnelles de Kouyaté Youssouf qui ont milité en sa faveur pour diriger la Police nationale. Ce, après avoir fait ses preuves dans les unités d'intervention et récemment, à la direction générale adjointe de la Police nationale.

Pour Brédou M'Bia, Hamed Bakayoko a eu un discours touchant qui a mis en exergue ses qualités professionnelles. «Vous n'avez aucunement fauté, vous n'avez aucunement démérité. Vous êtes un modèle pour la Côte d'Ivoire, un modèle pour la Police nationale », a-t-il mentionné. En prenant à témoin le peuple, le ministre d'état a relevé qu'«il fallait assurer une cohérence entre les différentes forces ». C'est la raison pour laquelle le Chef de l'état a procédé à des changements dans les hauts commandements. Par ailleurs, en invitant le Dg entrant et ses hommes à servir avec abnégation la République, Hamed Bakayoko les a exhortés à épouser les qualités exceptionnelles de l'administrateur général de police, Brédou M'Bia.

En effet, Hamed Bakayoko a relevé qu'il était le premier fonctionnaire de police à arriver à son poste. À l'en croire, les rapports journaliers de police que ce dernier lui faisait parvenir arrivaient dès 5h, 6 heures ou 7 heures du matin au plus tard, pendant toute la durée de ses fonctions de directeur général. Pour le ministre d'État, Brédou M'Bia a servi la République depuis l'an 2008, et le premier mandat du Président Alassane Ouattara. Son éthique et sa loyauté doivent faire école.