Congo-Kinshasa: Premier palier de l'Accord du 31 décembre - Une mouture du gouvernement en circulation

Un consensus a pu être dégagé, jeudi au Centre interdiocésain, entre la MP et le… Plus »

Parmi les candidats ministrables, on voit la montée en puissance de la classe des jeunes leaders, dont Fiyou Ndondoboni, président national du parti Orange (Ordre pour des Actions Nouvelles et Garantes de l'Equité). Celui-ci s'est beaucoup remarqué par ses idées nouvelles, son courage politique, ses prises de position ; surtout depuis les assises de Genval (Belgique).

Autour de lui devraient être créés, selon cette mouture, quatre postes de vice-premiers ministres que se partagent si généreusement Félix Tshisekedi, Freddy Matungulu, She Okitundu et Ramazani Shadari. Ce gouvernement compte aussi quatre autres postes de ministre d'Etat qu'occuperaient Christophe Lutundula, Valentin Mubake, Alexis Thambwe Mwamba et Delly Sesanga.

En plus de cette donne géopolitique, le candidat Kiakwama fait preuve de maturité, constance, flexibilité, rigueur, discipline, personnalité, personnalité, compétence et expérience. Pour une certaine opinion, Gilbert Kiakwama serait le candidat du consensus.

Dans la Dynamique de l'opposition, l'une des composantes du Rassemblement, le sujet ne fait plus tabou, apprend-on des sources sûres. Au sein de cette plate-forme, des noms circulent déjà, notamment Martin Fayulu, Joseph Olenghankoy, Freddy Matungulu, Fiyou Ndondoboni, Gilbert Kiakwama, etc. Ces personnalités comptent parmi les candidats potentiels Premiers ministrables du Rassemblement.

Si des composantes du Rassemblement se sont accordées à ce que le Premier ministre sorte de l'UDPS, ce n'est pas pour autant que la question est résolue. Au sein du Rassemblement, certains estiment que l'UDPS ne devait pas se montrer trop gourmand pour prendre à la fois la direction du Conseil national de suivi de l'Accord (CNSA) et celle du gouvernement. Aussi des ambitions s'affirment-elles de part et d'autre.

